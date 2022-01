अरवल: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है. आए दिन शराब मिलने और तस्करी की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ताजा मामला अरवल के कलेर थाना क्षेत्र के एनएच 139 की है. जहां, कलेर थाने की पुलिस ने सघन गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान झारखंड नंबर की (Liquor Smuggling In Arwal) एक कार से 54 बोतल विदेशी शराब जब्त किया है. मामले में पुलिस ने कार सवार (Liquor Smuggler Arrested In Arwal) तस्कर को गिरफ्तार किया है. हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक तस्कर भागने में सफल रहा.

मिली जानकारी के अनुसार एनएच 139 पर कलेर थाने की पुलिस सघन वाहन जांच अभियान चला रही थी, तभी झारखंड के रास्ते आ रही एक कार को रोककर जांच की गई. इस दौरान कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में कई मामलों का खुलासा हुआ है. गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि, झारखंड से शराब लाकर बिहार के कई जिलों में शराब का कारोबार किया करता था. पुलिस ने तस्कर के पास से 54 बोतल विदेशी शराब भी बरामद किया है.

बता दें कि, पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से कड़ी पूछताछ कर रही है, इनके पास से चार चक्का गाड़ी भी बरामद हुई है. इस मामले को लेकर उत्पाद अधिनियम के तहत गाड़ी मालिक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोपी से पूछताछ में जानकारी मिली है कि, झारखंड का युवक बिहार के कई जिलों में विदेशी शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था. हालांकि, पुलिस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है.

दरअसल, बिहार में शराबबंदी कानून अप्रैल 2016 से लागू है. वहीं, बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक कानून लागू होने के बाद से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग कानून उल्लंघन कर जेल जा चुके हैं. बावजूद बिहार में लगातार शराब की तस्करी जारी है. वहीं, शराबबंदी को सफल बनाने में आलाधिकारी, जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से लगी हुई है.

