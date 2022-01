अरवल: बिहार के अरवल में नेशनल हाईवे 139 पर ट्रैक्टर और ट्रक में टक्कर हो गयी. जिससे ट्रैक्टर पलट गया (Tractor Overturned in Arwal) और एक मजदूर की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत (Labour Died in Road Accident in Arwal ) हो गयी. इसके बाद दुर्घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना कलेर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर मोड़ के पास की है.

जानकारी के मुताबिक, दाउदनगर थाना अंतर्गत केरा बालू घाट से ट्रैक्टर बालू लोड कर कलेर की तरफ जा रहा था. इसी दौरान ट्रक और टक्कर की आमने-सामने की टक्कर हो गयी. जिस बालू लदा ट्रैक्टर खेत में पलट गया और उस पर सवार एक मजदूर की घटनास्थल पर मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने मृत की पहचान कर उसके परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि मृत व्यक्ति का नाम जयप्रकाश यादव है. वह दाउदनगर थाना अंतर्गत नान्हु बिगहा गांव का रहने वाला था. कोहरे के चलते इस तरह की घटना घटी है. मौके से ट्रक और ट्रैक्टर चालक फरार हो गये और ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया है. यूडीआई के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

