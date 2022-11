पटनाः बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) लागू है. इसी बीच अरवल में 685 लीटर विदेशी शराब के साथ ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार किया (Huge Amount Of Liquor Seized In Arwal) गया है. जिले के कलेर थानाक्षेत्र अन्तर्गत एनएच-139 दिलावरपुर के पास जांच के दौरान ट्रक से शराब की बरामदगी हुई. कलेर थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस को सफलता हाथ लगी. शराब की यह खेप हरियाणा के पानीपत से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था, इसी बीच पुलिस ने जब्त कर लिया.

ये भी पढ़ें- BJP का झंडा लगे लग्जरी कार से शराब बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार

"हरियाणा के पानीपत से ट्रक में छुपाकर विदेशी शराब मुजफ्फरपुर लाया जा रहा था. कलेर थानाक्षेत्र के एनएच-139 दिलावरपुर के पास छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है. मामले में चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं सिंडकेट से कौन-कौन लोग जुड़े हैं, पता लगा जा रहा है. जल्द शराब तस्करी में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा."-धनंजय कुमार, कलेर थानाध्यक्ष

2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदीः बिहार में 6 साल बीत जाने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रुप से लागू (Liquor prohibition law not fully implemented in Bihar) नहीं हो पा रहा है. यानी की साल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी पूर्ण रुप से लागू नहीं हो पा रही है. आए दिन शराबबंदी कानून के तहत लोगों की गिरफ्तारी हो रही है. भारी मात्रा में शराब भी बरामद भी हो रही है. यही नहीं अवैध रूप से बिकने वाली जहरीली शराब के वजह से बिहार में अब तक सैकडों लोगों की मौत हो चुकी है. बिहार में शराबबंदी का हाल यह हो गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय और मद्य निषेध विभाग कहीं ना कहीं आरोप-प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं.

बिहार में शराबबंद कानून पर लग रहा प्रश्नचिह्न : मद्य निषेध विभाग (Bihar Prohibition Department) बिहार में शराबबंदी कानून के तहत मद्य निषेध विभाग के मांग पर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा शराब बंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने को लेकर जनवरी 2022 में एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया गया था. जिसके तहत 233 एंटी लिकर टास्क फोर्स बनाया गया था जिसमें करीबन 3000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी. पुलिस मुख्यालय के अनुसार एंटी लिकर टास्क फोर्स के गठन के बाद पिछले 6 महीने में अब तक एंटी लिकर टास्क फोर्स के द्वारा 40074 लोगों की गिरफ्तारी की गई है. मध निषेध कानून के तहत जुलाई माह तक कुल 73413 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जिसमें से एंटी लिकर टास्क फोर्स के द्वारा 40074 लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

ये भी पढ़ें-VIDEO: नकली डाक पार्सल से मिली 40 लाख की शराब, गिनती के दौरान पुलिस के सामने ही बोतल की चोरी