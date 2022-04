अरवल: राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में हौसला बुलंद बदमाश लगातार आपराधिक घटनाओं (criminal incident in Arwal) को अंजाम दे रहे हैं. वहीं, बिहार के अरवल में ठगों का आतंक जारी है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी (Police raid in Arwal) की. इस दौरान तीन शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़े. जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस थाने लायी और पूछताछ के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

बहला-फुसलाकर ठगी: बताया जाता है कि ये आरोपी बैंको के आसपास लोगों को बहला-फुसलाकर ठग (Fraud around banks in Arwal) लेते थे. पुलिस को काफी दिनों से इलाके में ठगी किये जाने की सूचना मिल रही थी. गिरफ्तार किये गये तीनों ठग पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं. इनके पास से ठगी की रकम और एक मारुति कार बरामद (car recovered from thugs in Arwal) की गयी है.

सिविल ड्रेस में तैनात थी पुलिस: इस पूरे मामले में एसपी राजीव रंजन ने बताया कि यूनियन बैंक के समीप बैंक ग्राहकों से लगातार ठगी की शिकायत मिली थी. इसलिए सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात किया गया था. जैसे ही पुलिस को इस प्रकार की भनक लगी तीन लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया. इनके पास से ठगी की गयी रकम और मारुति कार बरामद की गयी है. नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया.

