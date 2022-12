अरवल : बिहार के अरवल (crime in Arwal) में बीते दिनों दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था. जहां छेड़खानी का विरोध करने पर मां-बेटी को जिंदा जला (mother and daughter burnt alive) दिया गया. इस घटना के बाद मां की मौत पहले ही हो गई थी. जिसके बाद आज पीड़ित बेटी ने भी पटना पीएमसीएच में दम (Agarwal injured girl died in PMCH during Treatment) तोड़ दिया. अरवल में हुए इस कांड के बाद बिहार की सियासत भी गरमा गई है. इस कांड के बाद केन्द्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस ने पीड़िता से अस्पताल जाकर मुलाकात भी की थी. वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया था. जिसमें उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही थी.

मां और बेटी दोनों की हुई मौत: बिहार के अरवल में दबंगों ने कहर छेड़खानी का विरोध करने पर मां और बेटी को जिंदा जला दिया था. दबंगों ने दोनों को घर में बंद कर घर को आग के हवाले कर दिया था. जिसमें दोनों मां और बेटी बुरी तरह से झुलस गयी थी. आनन-फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया. इस घटना के बाद पहले मां की मौत हुई फिर आज पीड़ित लड़की ने भी दम तोड़ दिया. मामला परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव का है.

पीड़िता के शव को नहीं मिला एंबुलेंस : अरवल में हुए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं आज पटना पीएमसीएच घायल लड़की के दम तोड़ देने की खबर के बाद माहौल गमगीन है. वहीं पीड़िता के शव को अरवल लेकर आने के लिए एंबुलेंस तक की व्यवस्थी नहीं की गई है. जिससे पीड़िता के परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है. मौके पर परिजनों के साथ बसपा के नेता भी मौजूद हैं.

