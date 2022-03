अररिया/पूर्णिया: अररिया जिले (youth shot his nephew in araria) के फारबिसगंज रमई वार्ड नंबर 5 (Forbesganj Ramai Ward No 5) में क्रिकेट खेल रहे एक बच्चे को गोली मारी गई है. बताया जा रहा है कि बच्चे को उस समय गोली लगी जब धीरज नामक युवक अपने नए पिस्टल के ट्रायल में गोली चला रहा था. घायल बच्चे का नाम अमित कुमार है जिसकी उम्र 14 वर्ष है. बच्चे को बेहतर इलाज के लिए फारबिसगंज से पूर्णिया रेफर किया गया जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. गोली बच्चे के दाहिने बांह में फंसी हुई है.

परिवार के सदस्यों ने तुरंत पीड़ित बच्चे को आनन फानन में फॉरबिसगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे आगे के इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया. फॉरबिसगंज के एसडीपीओ राम पुकार सिंह ने कहा कि आरोपी धीरज झा फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं. एसडीपीओ राम पुकार सिंह ने बताया कि, पीड़ित अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था, तभी धीरज वहां पहुंचा और उस पर गोलियां चला दीं. पीड़ित के दाहिने कंधे पर गोली लग गई. अपराध करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

आरोपी धीरज झा की आपराधिक पृष्ठभूमि है. वह एक आपराधिक मामले में जेल की सजा काट रहा था और हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था. इस बीच, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि आरोपी अपनी अवैध पिस्तौल को चेक कर रहा था, जो गलती से चल गई. घटना की जानकारी देते हुए घायल बच्चे के पिता ने बताया कि अमित अपने दोस्तों के साथ घर के बगल के फील्ड में क्रिकेट खेल रहा था उसी समय घर के बगल का धीरज कुमार हाथ में पिस्टल लिए खेल के मैदान में आया था.

"बच्चे को पिस्टल दिखाते हुए धीरज ने कहा कि नए पिस्टल से ट्राई करते हैं. गोली लगने से मौत होती है या नहीं और यह कह कर धीरज ने अमित पर गोली चला दी. गोली अमित के दाहिने बांह में लगी है. गोली की आवाज सुन अगल बगल के लोग खेल के मैदान की ओर दौड़े जहां अमित को क्रिकेट के मैदान में गिरा पाया. खेल खेल में गोली चला दिया."- वरुण कुमार झा, घायल बच्चे के पिता

घटना के बाद अमित के पिता वरुण घटनास्थल पर पहुंचे और अपने बच्चे को फारबिसगंज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने फर्स्ट एड करते हुए अमित को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया. अभी भी गोली अमित के बांह में फंसी हुई है. पूर्णिया अस्पताल में डॉक्टर अमित का इलाज करते हुए गोली निकालने की तैयारी में लगे हुए हैं. वहीं फारबिसगंज अस्पताल में स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची और अमित के परिजनों से पूछताछ की गई. अमित के पिता का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है.

