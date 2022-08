अररिया: बिहार के अररिया में निगरानी विभाग की टीम ने घूस लेते दो इंजीनियर को गिरफ्तार (Officals Arrested While Taking Bribe In Araria) किया है. दोनों अधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत (Vigilance Unit Raid In Araria) है. निगरानी टीम ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पटना रवाना हो गई. फिलहाल अधिकारियों ने मामले पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. मिली रही जानकारी के अनुसार आरोपी एक सहायक अभियंता के घर से करीब 6 लाख 75 हजार रुपये बरामद हुए है.

शिकायत के बाद निगरानी विभाग का छापा: दरअसल, आरोपियों के खिलाफ निगरानी विभाग को शिकायत मिली थी. जिस पर एक्शन लेते हुए टीम को छापेमारी करने के लिए भेजा गया. जहां 62 हजार रुपये का रिश्वत लेते सहायक अभियंता हेमचन्द्र लाल कर्ण को गिरफ्तार किया गया तो वहीं कनीय अभियंता फुलेश्वर रजक को 40 हजार रुपये का घूस लेते दबोचा गया. गिरफ्तारी के बाद दोनों को टीम पटना लेकर रवाना हो गई. इधर, छापेमारी और गिरफ्तारी की खबर मिलते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया.

सहायक अभियंता के घर से 6 लाख बरामद: जानकारी के अनुसार शिव कुमार वर्मा नाम के व्यक्ति ने अपर पुलिस अधीक्षक सह थाना अध्यक्ष निगरानी विभाग पटना को बीते 8 जुलाई आवेदन देकर शिकायत की थी. जिसमें बताया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी काम के बदले रिश्वत मांग रहे हैं. जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने अररिया मुख्यालय स्थित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय में छापा मारा. वहीं जांच के क्रम में सहायक अभियंता हेमचन्द्र लाल कर्ण के घर से 6 लाख 75 हजार रूपए भी बरामद किए हैं.