अररिया: बिहार के अररिया में गंगा जमुनी तहजीब (Ganga Jamuni Tehzeeb in Araria) और आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली. जहां रामनवमी के अवसर पर रविवार को शोभा यात्रा का भव्य जुलूस (Shobha Yatra on Ram Navami in Araria) निकाला गया. जुलूस के दौरान रामभक्तों ने हाथों में भगवा झंडा लेकर पूरे शहर का भ्रमण किया. इस मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनोखी मिसाल शहर के चांदनी चौक पर नजर आयी. जहां शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और सभी को शर्बत भी पिलाया. इस शोभा यात्रा में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह (MP Pradeep Kumar Singh in Shobha Yatra) भी पहुंचे.

शोभा यात्रा का भव्य जुलूस निकाला गया: बता दें कि रामनवमी के मौके पर जिले के कई इलाकों में शोभायात्रा का भव्य जुलूस निकाला गया. विभिन्न मंदिरों से निकाली गयी शोभा यात्रा शहर के चांदनी चौक पर जमा हुई. जहां से हटिया रोड, भगत टोला रोड और काली मंदिर होकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची. जुलूस में युवाओं का उत्साह देखने का मिला. जहां युवाओं ने भगवान श्रीराम के नारों पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया. इस दौरान भारी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए.

शोभा यात्रा में शामिल हुए अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह: वहीं, शोभायात्रा में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने जुलूस में पहुंचकर लोगों का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के बताए रास्ते पर चलने से सारे दुखों का निवारण होगा और किसी को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा. मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन के अवसर पर इस तरह का भव्य जुलूस निकाले जाना अपने आप में एक मिसाल है. इस दौरान उन्होंने जिले वासियों को रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी.

