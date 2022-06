अररिया: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू है. इसके बावजूद शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है. तस्कर शराब तस्करी की नई-नई तरकीब खोजते रहते हैं. हालांकि कई बार चालाकी पकड़ी भी जाती है. इस कड़ी में अररिया में शराब के साथ सेफ्टी टैंक चालक गिरफ्तार (Safety tank driver arrested with alcohol in Araria) हुआ है. पुलिस के मुताबिक शौचालय टैंक की सफाई करने वाले सेफ्टी टैंक से शराब की तस्करी की जा रही थी.

ट्रैक्टर के सेफ्टी टैंक में शराब की तस्करी: जोकीहाट थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से विदेशी शराब की एक बड़ी खेप जोकीहाट के रास्ते गुजरने वाली है. इस सूचना पर पुलिस टीम ने जिले की सीमा चरघरिया के पास एनएच 327 ई पर नाकेबंदी शुरू कर दी. अररिया की ओर जाने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही थी, तभी शौचालय की टंकी सफाई करने वाले सेफ्टी टैंक को ट्रैक्टर से खींचकर ले जाया जा रहा था. शक के आधार पर पुलिस ने ट्रैक्टर को रोका और उसकी जांच की लेकिन कुछ भी नजर आया. तब पुलिस के जवानों ने टैंक का ढक्कन खुलवाया तो अंदर भारी मात्रा में बोरी के बंडल नजर आए. वहीं, जब उन बंडलों को खुलवाया गया तो उसमें विदेशी शराब मिली.

813 लीटर विदेशी शराब बरामद: थानाध्यक्ष ने बताया कि टैंक को थाने लाकर जब शराब की बंडलों को बाहर निकाला गया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए. अंदर से 813 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है. जब्त शराब की कीमत लाखों में है. उन्होंने कहा कि शराब माफिया अलग-अलग तरीके से तस्करी कर रहे हैं. ट्रैक्टर चालक गोपाल चौपाल को गिरफ्तार किया गया है. ट्रैक्टर शौचालय टेंक को जब्त करते हुए गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आरोपी भरगामा थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

