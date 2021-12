अररिया: बिहार के अररिया में शराब तस्करी की सूचना (Liquor Smuggling Information in Araria) पर पुलिस सड़क पर चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर एक ट्रक को रोकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस को दूर से देखकर चालक और खलासी भाग लिये. इसके बाद पुलिस ने ट्रक से लाये जा रहे 11 ऊंटों को बरामद कर लिया (11 Camels Recovered from Truck in Araria) और ट्रक की पहचान करने में जुटी है ताकि पता लगाया जा सके कि ये ऊंट कहां से लाये जा रहे थे.

ये भी पढ़ें- छात्र के बैग में मिली गीता और माला तो गुस्से से लाल हो गईं टीचर, डस्टबिन में फेंका

जानकारी के मुताबिक, आरएस ओपी पुलिस को सूचना मिली कि एक वाहन से शराब लाया जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने सड़क पर चेकिंग लगा दी और वाहनों की तलाशी लेना शुरू कर दिया. इस दौरान राजस्थान का एक ट्रक तेजी से चंद्रदेई की ओर भागने की कोशिश कर रहा था. पुलिस उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही ट्रक खड़ा कर ड्राइवर और उसके सह चालक दोनों फरार हो गए. ट्रक से जब त्रिपाल हटाया गया तो अंदर 11 ऊंट लदे थे.

पुलिस को इस बात का पता नहीं चल पाया कि यह ऊंट कहां से लाया जा रहा था. पुलिस अंदाजा लगा रही है कि यह राजस्थान से ही तस्करी करके लाया जा रहा था. पुलिस अब ट्रक नंबर से इसका पता लगाने में जुटी है. साथ ही बरामद किए गए 11 ऊंटों को पुलिस अपनी निगरानी में रखे हुए है.

ये भी पढ़ें- VIDEO: गया पटना रेलखंड पर ट्रेन और ट्रैक्टर में टक्कर, मेमू पैसेंजर के कुछ चक्के पटरी से उतरे

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP