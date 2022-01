अररिया: बिहार में शराबबंदी है (Liquor Ban in Bihar). इसके बावजूद धड़ल्ले से शराब तस्करी कर शराब बेची जा रही है. सूबे में ना तो शराब पीने वालों की कमी है. और ना बेचने वालों की. ताजा घटना में अररिया में पुलिस ने 315 लीटर विदेशी शराब के साथ एक वाहन को जब्त किया (A Vehicle Seized with Foreign Liquor in Araria) है. जबकि, तस्कर मौके से फरार हो गए.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र का है. जहां, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी पैमाने पर विदेशी शराब की तस्करी इसी रास्ते की जानी है. इसको लेकर रानीगंज पुलिस के साथ अन्य थाना के पुलिस ने एनएच 327 पर नाकेबंदी कर रखी थी. इसी दौरान एक बंगाल नंबर के काले रंग की बोलेरो को आते देखा गया. उसे रोकने की कोशिश की गई. लेकिन, वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. पुलिस ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया. लेकिन, अंधेरे का लाभ उठाकर शराब तस्कर और चालक फरार हो गए.

'इस तस्करी मामले में दो लोगों की पहचान हुई है. भोगेन्द्र राय और अशोक नाम के व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी.' - पुष्कर कुमार, एसडीपीओ

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

