अररिया: जिले के भरगामा प्रखंड में गोली से मौत (Death in Bhargama Block) मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है (Four Accused Arrested) . बुधवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट (Fight in Land Dispute) और गोलीबारी हुई थी. जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत (Shot Dead) हो गयी थी. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गये थे. पुलिस पीड़ितों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.

बता दें कि 16 कट्ठा जमीन के लिए रघुनाथपुर दक्षिण में दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. बुधवार की देर शाम दोनों पक्षों के बीच उसी जमीन को लेकर जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई. इस घटना में तीन लोग घायल हुए और एक की मौत हो गई थी. जमीन को लेकर दयानंद यादव, सिंघेश्वर यादव और चंदेश्वरी ऋषिदेव के बीच काफी दिनों से भूमि विवाद चला रहा था.

बुधवार को फसल काटने को लेकर विवाद बढ़ा और दोनों पक्ष की ओर से जमकर गोलीबारी और तीर धनुष से लड़ाई हुई. जिसमें चंदेश्वरी ऋषिदेव की गोली लगने से मौत हो गई थी. वहीं, उमेश ऋषिदेव, भीम ऋषिदेव और केवली देवी घायल हो गई थी. घायलों का उपचार पूर्णिया में चल रहा है. इसको लेकर भरगामा थाना में मामला भी दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस घटना में संलिप्त चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार होने वाले प्रमोद यादव, अमीन यादव, रजाला यादव और ठाकुर यादव हैं. पुलिस ने इन सब पर आर्म्स एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

