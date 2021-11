अररिया: बिहार के अररिया में भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच गोलीबारी में एक मौत (One Killed in Land Dispute in Araria) हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए. पुलिस ने मृतक का शव सदर अस्पताल (Sadar Hospital in Arariya) में पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया है. गोलीबारी की घटना में घायल तीनों लोगों को प्राथमिक उपचार (First Aid) के बाद पूर्णिया रेफर कर दिया गया है.

दरअसल भरगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत में पुराने जमीन विवाद के मामले को लेकर दो पक्षों में बुधवार की देर शाम जमकर गोलीबारी हुई. फायरिंग में चनदेश्चरी ऋषिदेव को गोली लगी. इसके बाद परिजन ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घायलों में उमेश ऋषिदेव, भीम ऋषिदेव और केबली देवी शामिल हैं. गौरतलब है कि रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के भूमि को लेकर बरसों से दो पक्षों में विवाद चल रहा था. विवादित भूमि पर एक पक्ष ने अपना बताते हुए धान कि रोपाई की थी. तैयार धान की फसल कटाई के दौरान चन्देश्वरी ऋषिदेव एवं दूसरे पक्ष के दयानंद यादव के साथ विवाद चल रहा था.

इस विवाद को लेकर पूर्व में थाना परिसर में लगने वाला जनता दरबार में भी सुनवाई हुआ थी. जनता दरबार में सुनवाई के बाद भी भूमि विवाद का निबटारा नहीं हो पाया. दूसरे पक्ष के लोग खेत में धान की रोपाई का थी. धान की फसल पकने के बाद धान की कटाई करने से पहले पक्ष के लोग मना कर रहे थे.

धान काटने से मना करने पर दोनों पक्ष में विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते गोलीबारी व तीर चलने लगा जिसमें दोनों पक्ष के आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए. इलाज के दौरान चन्देश्वरी ऋषिदेव की मौत हो गई. घटना के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है. पुलिस ने स्थानीय चौकीदार को घटना स्थल पर प्रतिनियुक्ति कर दिया है.

थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद में गोली व लाठी डंडे से पीट कर दो अन्य को घायल कर दिया गया है. परिजन के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा.

