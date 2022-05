अररिया: बिहार के अररिया में तीन लड़कियों की डूबकर मौत (Many Girls Drowned in Araria) हो गई. घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया. परमान नदी (Parman River in Araria) में डूबने से तीनों लड़कियों की मौत हुई है. अररिया प्रखंड के बैरगाछी ओपी क्षेत्र के रामपुर मोहनपुर पश्चिमी पंचायत के परमान नदी पार करते वक्त तीनों लड़कियों की डूबने से मौत की बात बताई जा रही है. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. परिजनों के साथ-साथ ग्रामीणों ने बताया कि रोजाना की तरह मकई लेने के लिए सभी लड़कियां नदी पार कर जा रही थी, तभी इनमें दो बहने डूबने लगी. दोनों को बचाने में तीसरी बहन भी नदी में कूद पड़ी.

तीन बहनों की डूबने से मौत: मिली जानकारी के अनुसार दो बहनों के बचाने के चक्कर में नदी में कूदी तीसरी बहन की भी डूबने से मौत हो गई. जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिली आनन-फानन में ग्रामीणों ने तीनों के शव को बाहर निकाला. देखते ही देखते गांव में मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी. घटना की सूचना पर अररिया सीओ भी मौके पर पहुंच गए, साथ ही बैरगाछी ओपी से पुलिस भी पहुंचकर आवश्यक कार्यवाई की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. मृतकों में अशरफी 20 वर्ष, हुमी 16 वर्ष पिता रफीक, तीसरी रुखसार 17 वर्ष पिता सदाकत हैं. अररिया सदर एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर ने बताया कि घटना दुखद है. तीनों बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर आपदा राशि शीघ्र दे दी जाएगी.

'नदी के उस पार में हमलोगों का खेत है. वहीं पर मकई काटा था, वो छोड़ाकर पार कर रहा था. दो बच्ची डूबने लगीं तो तीसरी बचाने गई, दोनों बच्चों के साथ-साथ तीसरी बच्ची भी डूब गयी. तीनों की मौत हो गई. नदी के उस पार खेत है मक्का छोड़ाकर लौटने के दौरान ये हादसा हुआ है. रोजाना हमलोग नदी पार कर वहां अपने खेत में जाते हैं, लेकिन आज ये घटना घट गई.' - मोहम्मद अशफाक, सरपंच, रामपुर मोहनपुर पश्चिम, अररिया

