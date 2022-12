अररिया : अररिया में नगर निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर (First phase of voting on December 18) रविवार को होना है. शुक्रवार शाम से प्रचार प्रसार थमते ही भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र जोगबनी सीमा बॉर्डर को शुक्रवार से रविवार की रात्रि तक बंद कर दिया गया है. भारत नेपाल के नागरिकों को आवागमन के लिए आईडी प्रूफ के आधार छूट दिया गया है. हालांकि लोगों को आने जाने में परेशानी को ध्यान में रखते आईडी प्रूफ दिखाने वाले को सीमा में जाने की इजाजत दी गई है.

पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को : नगर चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है. में पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर रविवार को होना है. जिसको लेकर भारत नेपाल जोगबनी सीमा को मतदान की सुरक्षा को लेकर सीमा सील किया गया है. हालाकि भारत नेपाल के नागरिकों को आवागमन के लिए आईडी प्रूफ के आधार छूट दी गई है.

कार और बाइक पूरी तरह बंद : मतदान के दिन सिर्फ भारतीय नागरिक जिसके पास भारतीय पहचान पत्र है उन्हें ही आने दिए जाने की बात कही जा रही है. सीमा सील में कार और मोटर बाइक को जाने नहीं दिया जा रहा है. जोगबनी सीमा की सुरक्षा को एसएसबी के जवानों ने संभाल रखा है. बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने बताया कि सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है. आलाधिकारी से किसी प्रकार की खराब गतिविधि को देखते ही कार्रवाई करने का आदेश मिला है.