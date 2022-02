अररिया: बिहार के अररिया में चलती बस में आग (Fire Breaks Out In Moving Bus) लग गई. बड़ी मुश्किल से यात्रियों ने बस की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई है. इस दौरान अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. वहीं चालक बस छोड़कर फरार हो गया है. घटना मानिकपुर टावर चौक के पास की है.

यात्रियों के अनुसार बस फारबिसगंज से पूर्णियां की ओर जा रही थी, तभी मानिकपुर टावर चौक के पास इंजन में धुंआ उठने लगा. देखते देखते धुंआ पूरे बस में भर गया. जिससे यात्रियों का दम घुटने लगा. किसी तरह से यात्री बस की खिड़कियों से बाहर कूदकर जान बचाई.

अंजान रोडवेज नामक बस में कुल 35 यात्री सवार थे. बस की आग कों स्थानीय लोगों की मदद से बुझा दिया गया है. फारबिसगंज से पूर्णियां जा रही यात्री बस में आग (Fire in Bus Going From Forbesganj to Purnea) लगने की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. हालांकि खिड़की से कूदने के कारण महिलाओं को हल्की चोटें आईं हैं.

