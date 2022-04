अररिया: बिहार के अररिया में मासूम बच्ची की मौत (Innocent Girl Died in Araria) हो गयी थी. मासूम का शव तीन दिन पहले कब्र में दफना दिया गया था, लेकिन मृतक की मां को बेटी की हत्या किये जाने का शक था. मृतक की मां ने पति पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए प्रशासन और पुलिस से न्याय की गुहार लगायी. इसके बाद गुरुवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से मासूम बच्ची का शव निकाला (Dead Body of Innocent Girl Removed From Grave in Araria) गया. वहीं, कब्र से शव निकाले जाने की सूचना मिलने पर भारी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंच गये. इसके बाद अग्रिम कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पति पर बेटी की हत्या का आरोप: मामला जोकीहाट थाना क्षेत्र केहरदार पंचायत के रानी वार्ड नंबर-7 का है. जहां फिरोजा खातून ने अपनी दो साल की बेटी को मारपीट कर हत्या कर देने का आरोप अपने ही पति अकबर पर लगाया है. फिरोजा ने पुलिस को दिये आवेदन में जिक्र किया है कि पति से मुकदमा चलने के कारण वो अपने मायके में रहती है. उसकी दो वर्ष की बेटी सूफी अपने पिता अकबर के साथ रानी गांव में रह रही थी. फिरोजा खातून ने बताया कि पिछले मंगलवार को उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी सूफी की मौत हो गई और उसको कब्रिस्तान में दफना दिया गया है. उन्होंने बताया कि बेटी की मौत की उन्हें सूचना तक नहीं दी गई. इसीलिए उन्हें शक है कि उनकी बेटी की मारपीट कर हत्या कर दी गई.

न्यायालय के आदेश पर कब्र से निकाला गया शव: फिरोजा के आवेदन पर न्यायालय के आदेश पर दंडाधिकारी के रूप में अंचल निरीक्षक कमरुल होदा को नियुक्त किया गया. दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में रानी कब्रिस्तान से बच्ची का शव निकाला गया. शव को पुलिस की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा.

