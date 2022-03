अररिया: बिहार के अररिया में दो महिलाओं का शव मिला (Dead Bodies of Two Women Found in Araria) है. पहली घटना में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या (Murder of a Married Woman for Dowry in Araria) कर दी गई. मृतका के पिता ने पति सहित पांच लोगों को आरोपी बनाया है. जोकीहाट के महलगांव ओपी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है. अररिया-महलगांव थाना क्षेत्र में विवाहिता का शव बंद कमरे में मिलने की सूचना पर पुलिस टेकनी गांव पहुंची. महलगांव ओपी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर कमरे से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया है. मृत महिला की पहचान रेणू कुमारी, पति बबलू कुमार विश्वास, पिता कनक लाल विश्वास साकिन टेकनी थाना महलगांव के रूप में हुई है.

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या: इस संबंध में पीड़ित पिता सत्यनारायण विश्वास ने थाने में आवेदन देकर ससुराल पक्ष के पति सहित पांच लोगों को हत्या का आरोपी बनाया है. पिता ने आवेदन में बताया है कि वो अपनी बेटी रेणू कुमारी की दो वर्ष पहले हिन्दू रीति रिवाज से विवाह कराया था. शादी के कुछ महीनों बाद से ही बेटी को एक अपाचे बाइक और दो लाख रुपये के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. रेणू ने कई बार पिता को इस बात को बताया भी था. मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल वालों की ओर से दहेज नहीं देने पर जिंदा जला देने की धमकी दी गई थी.

ससुराल वालों ने विवाहिता को जिंदा जलाने की दी थी धमकी: उन्होंने आवेदन में बताया है कि इस बात को लेकर टेकनी गांव में पंचायती भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद बेटी को प्रताड़ित करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ. मंगलवार की सुबह 7.30 बजे स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना मोबाइल पर मुझे दी. जब हम सभी रेणू के ससुराल पहुंचे तो कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था. ताला तोड़कर अंदर गए तो बेटी का शव मिला. उसके गले पर निशान था. हमलोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार थे.

रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का मिला शव: दूसरी घटना में अररिया कोर्ट और कुसियरगांव रेलवे स्टेशन के बीच कलीमुद्दीन चौक के नजदीक रेलवे ट्रैक पर अज्ञात अधेड़ महिला का क्षत विक्षत शव मिला है. नगर थाना क्षेत्र के रामपुर स्थित कलीमुद्दीन चौक के समीप मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर सर कटा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार सुबह महिला की सिर कटी लाश रेलवे ट्रैक पर ग्रामीणों ने देखा. इसकी सूचना स्थानीय जीआरपी को दिया गया. जीआरपी ने नगर थाना को इसकी सूचना दी. घटना की जानकारी मिलने पर नगर थाना पुलिस एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर, अज्ञात शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई. पुलिस के अनुसार, शव को 72 घंटों तक शिनाख्त के लिए रखा जायेगा. अगर शिनाख्त नहीं हो पता है तो अंतिम संस्कार कर दिया जायेगा.

