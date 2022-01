अररिया: भाकपा का दो दिवसीय जिला सम्मेलन (CPI two day conference in Araria) अररिया के टाउन हॉल (Town Hall of Araria) परिसर में आयोजित हुआ. इस मौके पर पार्टी के लोग मौजूद थे. इस अवसर पर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिला से पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए. आम सभा से पूर्व प्रभात फेरी निकाली गई. मुख्य अतिथि के द्वारा पार्टी का झंडोत्तोलन किया गया.

इस अवसर पर बिहार के विधायक दल के नेता महबूब आलम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान अतिथियों ने केन्द्र व राज्य सरकार को जम कर कोसा और कहा कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही वो गरीब जनता तक नहीं पहुंच रही है.

साथ ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं शिक्षा और स्वास्थ व्यवस्था में सुधार लाएं अन्यथा भाकपा-माले बड़ा आंदोलन इसके विरोध में करेगी. बताया कि ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा है.

