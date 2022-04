अररिया: बिहार के अररिया में सड़क दुर्घटना में एक कार धू-धूकर जल (Car Burnt to Ashes in Road Accident in Araria) गई. जोकीहाट के खुट्टी चौक के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है. जहां निर्माणाधीन पुल से एक कार टकराकर अंदर दरार में गिरकर धू-धूकर जल गई. कार में तीन लोग सवार थे. जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उपचार के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया. शुक्रवार को एनएच-327 हाई-वे पर एक एसयूवी कार अररिया की ओर जा रही थी, तभी अर्धनिर्मित पुल से कार टकरा गई.

पुल से टकराई कार: दुर्घटना के दौरान जब तक चालक कुछ समझ पाता, तब तक कार पुल के दरार में जा गिरी और कार में आग लग गई. जैसे इस दुर्घटना की जानकारी जोकीहाट थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार को मिली, उन्होंने मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को भेजा. दमकल की गाड़ी आग बुझाती, तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी. मिली जानकारी के अनुसार कटिहार रामपाड़ा निवासी सलीम अपनी मां और नानी के साथ किशनगंज से अररिया के रास्ते अपने घर लौट रहे थे.

सड़क हादसे में कार में लगी आग: अररिया के रास्ते घर लौटने के दौरान, जोकीहाट के खुट्टी चौक के करीब कार निर्माणाधीन पुल से टकराकर धू-धूकर जल गई. इस घटना में सवार तीनों यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं. जिसका उपचार रेफरल अस्पताल में कराकर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. स्थानीय लोगों ने इसे निर्माण कंपनी की लापरवाही बताई है.

