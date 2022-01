अररिया: आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी (Students Protest Against NTPC Results ) को लेकर अररिया में बिहार बंद का मिलाजुला असर रहा. (Bihar Bandh had Mixed Effect in Araria) कई संगठनों ने बंद के समर्थन में एनएच 57 को बाधित कर जाम कर दिया. सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. बंद समर्थकों ने जम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. गौरतलब है कि रेलवे के एनटीपीसी के उत्तीर्ण 7 लाख अभ्यर्थियों की संशोधित सूची निकालने, ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की दो की बजाय पहले से घोषित एक ही परीक्षा लेने और आंदोलनकारी छात्रों पर दमन रोकने की मांग पर आइसा–इनौस ने 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया था.

भाकपा माले व अन्य सभी दलों ने राज्यव्यापी बंद व प्रदर्शन किया. इस बंद को महागठबंधन की पार्टियों ने भी समर्थन दिया था. अररिया शहर मे भी बंद और रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड से बाजार होते हुए, महादेव चौक, हाई-वे को जाम कर दिया. रानीगंज मार्केट मे भी प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रोजगार के नाम पर सिर्फ लाठी मिल रही है. इसकी हम निंदा करते हैं. इतनी बेरहमी से छात्रों को पीट कर जख्मी किया जाना सरकार की मंशा बता रही है.

युवाओं और बेरोजगार को भी अब भली भांति समझ लेना चाहिए कि अब इस सरकार में रोजगार नहीं मिलने वाला है. सिर्फ, महंगाई और लाठी मिल सकती है. इसीलिए अब कोरोना का बहाना कर स्कूल-कॉलेज भी बंद है ताके ना कोई पढ़ेगा न रोजगार मंगेगा. बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी और ग्रुप डी की परीक्षा का पैटर्न बदलने से नाराज छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. छात्र संगठन द्वारा शुक्रवार को बिहार बंद का आह्वान किया गया था. जिसे सफल बनाने के लिए छात्र संगठन अब राजधानी पटना समेत जहानाबाद और भोजपुर समेत कई जगहों पर सड़कों पर उतर आए.

