अररियाः बिहार पंचायत चुनाव के दौरान गलत तथ्य सौंपने की चुनाव आयोग से शिकायत (Complaint to Election Commission From Araria) की गई है. आयोग ने मामले में डीएम को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है. अररिया प्रखंड के पोखरिया पंचायत के मुखिया पर ये आरोप लगाया गया (Allegation on Pokharia Panchayat Mukhiya) है. हसीबुर रहमान पंचायत चुनाव में मुखिया निर्वाचित हुए हैं. चुनाव में प्रतिद्वंदी रही शबनम के पति जहांगीर हुसैन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है.

ज्ञात हो कि अररिया प्रखंड के पोखरिया पंचायत से हसीबुर रहमान और शबनम मुखिया पद के लिए चुनाव लड़े थे. मतगणना में शबनम मात्र 47 वोटों से हार गई थी. मतगणना के दौरान भी शबनम ने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की थी. लेकिन चुनाव अधिकारी ने इससे मना कर दिया था.

चुनाव आयोग से शिकायत

उसके बाद शबनम को पता चला कि चुनाव जीतने वाले हसीबुर रहमान ने नामांकन के समय कई तथ्यों को छिपाया है. हसीबुर रहमान ने डिक्लियर फॉर्म में भी कई लंबित केसों को छिपाया है. शबनम सारे तथ्यों को लेकर बीडीओ और डीएम के पास पहुंची, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया. तब जाकर शबनम राज्य चुनाव आयोग के पास पहुंची.

आयोग ने 14 दिसंबर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया. उसी पत्र के आलोक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने अररिया प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को 16 दिसंबर को पत्र लिखकर जांच का आदेश दिया है. शबनम ने आरोप लगाया है कि अभी तक जांच नहीं की गई है. साथ ही शबनम के पति जहांगीर हुसैन ने आरोप लगाया है कि वर्तमान मुखिया मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

