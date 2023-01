मुंबई : टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 30 दिसंबर को उत्तराखंड में एक भीषण कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होने के बाद देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं और उनका वहां पर उपचार चल रहा है. सोमवार को उनकी हालत में सुधार के बाद उनको आईसीयू से निजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. लेकिन अब पंत को सर्जरी के लिए मुंबई ले जाने की चर्चा है, क्योंकि जाने माने खेल चिकित्सक व कई खिलाड़ियों का उपचार करने वाले डॉ. दिनशॉ पर्दीवाला उनके संपर्क में हैं. माना जा रहा है कि पंत की अगर कोई हड्डी की सर्जरी होगी तो वह डॉ. दिनशॉ पर्दीवाला की सलाह व देखरेख में की जाएगी.

डॉ दिनशॉ पर्दीवाला

जानिए कौन हैं डॉ दिनशॉ पर्दीवाला

डॉ दिनशॉ पर्दीवाला कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, मुंबई में आर्थोस्कोपी, खिलाड़ियों के हड्डी से जुड़ी समस्याओं के उपचार के लिए एशिया में चर्चित अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं. वह अस्पताल के खेल चिकित्सा केंद्र निदेशक के रूप में खेल जगत से जुड़े लोगों की सर्जरी करने के एक्सपर्ट माने जाते हैं.

डॉ दिनशॉ पर्दीवाला हड्डी और जोड़, ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, रीजेनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं. एक चिकित्सक के साथ साथ अपने कुशल व्यवहार व अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मुंबई व आसपास के शहरों में बोली जाने वाली कई भाषाओं के जानकार हैं. वह हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ गुजराती और मराठी को अच्छी तरह से समझते व बोलते हैं.

डॉ दिनशॉ पर्दीवाला इसाकोस (ISAKOS-International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine) समिति के सदस्य हैं, और APKASS (Asia Pacific Orthopedic Society for Sports Medicine) के बोर्ड में हैं. वह इंडियन आर्थोस्कोपी एसोसिएशन और शोल्डर एंड एल्बो सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यकर रहे हैं. वह आर्थोस्कोपी और अमेरिकन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन सहित प्रमुख आर्थोस्कोपी पत्रिकाओं के संपादकीय बोर्ड में रह चुके हैं.

डॉ दिनशॉ पर्दीवाला ICC चिकित्सा समिति में भारत के प्रतिनिधि होने के अलावा, वह कई भारतीय खेल टीमों के बोर्ड चिकित्सक हैं. इन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 66 भारतीय पदक विजेताओं में से 12 खिलाड़ियों के विभिन्न तरह की चोटों का उपचार करके सफलतापूर्वक सर्जरी की है. इनमें से 8 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी भी शामिल रहे हैं.

डॉ दिनशॉ पर्दीवाला का नाम आर्थोस्कोपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और वह 2009 में सबसे प्रतिष्ठित इसाकोस जॉन जॉयस अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं.

साइना के साथ डॉ दिनशॉ पर्दीवाला और नीरज चोपड़ा

इन खिलाड़ियों का कर चुके हैं इलाज

डॉ पर्दीवाला ने भारत के कई बेहतरीन खिलाड़ियों का इलाज किया है, जिसमें कई ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी शामिल हैं. जिसमें साइना नेहवाल, तीन पदक विजेता फोगाट चचेरे भाई, बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप, मुक्केबाज़ अखिल कुमार, पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त, मुक्केबाज़ विकास कृष्णन, बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु, और रग्बी कप्तान ऋषि पेंडसे के साथ साथ कई भारतीय क्रिकेटरों और शीर्ष कबड्डी एथलीटों का भी सफलतापूर्वक इलाज किया है.