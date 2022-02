जयपुर/राजस्थान: आईपीएल 2022 का 15वां सीजन राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए सबसे बेहतर साल रहने वाला है. इस बार आईपीएल के नीलामी में पहली बार राजस्थान के नौ खिलाड़ी आईपीएल की अलग-अलग टीमों का हिस्सा होंगे. इनमें से पांच खिलाड़ी सर्वाधिक कीमत पर नीलाम हुए हैं. हालांकि, 11 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अनसोल्ड रहे. लेकिन फिर भी इस बार राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए आईपीएल की सभी टीमों ने दिलचस्पी दिखाई है.

आईपीएल में इस बार राजस्थान के नौ खिलाड़ी अलग-अलग टीमों से अपना जौहर दिखाते नजर आएंगे. इनमें सर्वाधिक कीमत पर दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने अपनी टीम में शामिल किया है. खिलाड़ियों की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने दीपक चाहर (Deepak Chahar in Chennai Super Kings) को 14 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स ने खलील अहमद को 5.25 करोड़ (Khaleel Ahmed in Delhi Capitals), पंजाब किंग्स ने राहुल चाहर को 5.25 करोड़ (Rahul Chahar in Punjab Kings), रवि बिश्नोई को लखनऊ ने 4 करोड़ (Ravi Bishnoi in Lucknow Super Giants) और कमलेश नगरकोटी 1.10 करोड़ में दिल्ली की टीम (Kamlesh Nagarkoti in Delhi Capitals) से जुड़ गए हैं.

जबकि महिपाल लमरोड को आरसीबी ने 95 लाख, अशोक शर्मा को केकेआर ने 55 लाख, अभिजीत तोमर को केकेआर ने 40 लाख और शुभम गढ़वाल को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में अपनी टीम में शामिल किया है. हालांकि, राजस्थान के 11 खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिनको कोई भी खरीदार नहीं मिला. बता दें, दीपक चाहर और राहुल चाहर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलते हैं.

राजस्थान के ये खिलाड़ी रहे अनसोल्ड

राजस्थान से आने वाले आकाश सिंह, तनवीर, आकाश शर्मा, रवि शर्मा, तेजिंदर ढिल्लों, पुष्पेंद्र राठौड़, साहिल दीवान, अर्जित शर्मा, मानव सुथार, अनिकेत और शुभम शर्मा अनसोल्ड रहे. इन खिलाड़ियों को कोई भी खरीददार नहीं मिला.

ये है राजस्थान रॉयल्स की टीम

देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, जोस बटलर, शिमरोन हेटमायर, रेयान पराग, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, केसी करियप्पा, नवदीप सैनी, तेजस बरोका, अनुय सिंह, कुलदीप सेन, ध्रुव जुरेल , कुलदीप यादव, शुभम गरवाल, नाथन कूल्टर नाइल, रासी वान डर डूसेन, जेम्स नीशम, डेरिल मिशेल, करुण नायर और ओबेद मैककॉय.