हैदराबाद : देश और दुनिया में मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा अब बड़ी पब्लिक फिगर बन चुके हैं. उनके मुंह से निकला एक-एक शब्द सुर्खियां बटोर लेता है. दरअसल, सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में कपिल यह बताते दिख रहे हैं कि जब उन्होंने गिन्नी को प्रपोज किया था तो वह उस वक्त नशे में थे. यह वीडियो नेटफ्लिक्स (Netflix) स्टैंड-अप स्पेशल, ‘आई एम नॉट डन यट (I am Not Done Yet)’ सीरीज का है.

वीडियो में दिख रहा है कि कपिल शर्मा बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक फोन कॉल पर गिन्नी को शादी का प्रपोजल देने की हिम्मत जुटाने के लिए शराब का सहारा लिया था, उसके साथ ही वह एक ब्रांड को भी धन्यवाद दे रहे हैं.

तकरीबन एक मिनट के इस वीडियो में, कपिल ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने शराब की आड़ में गिन्नी को शादी के लिए प्रपोज किया था. सभी एक्ट्रेसेस में गिन्नी को अपनी फेवरेट बताते हुए कपिल ने कहा, 'मैं उन्हें बहुत काम सौंपता था. वह मुझे फोन करती थी और रिपोर्ट करती थी कि आज क्या हुआ और उन्होंने कितना रिहर्सल किया'.

बाद में, उन्होंने बताया कि जब एक दिन वह नशे में थे, उनके पास गिन्नी का कॉल आया. कपिल ने बताया, 'जैसे ही मैंने कॉल उठाया, मैंने उनसे पूछा, ‘क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?’ वह चौंक गई और बोली, ‘क्या?’ उन्होंने सोचा, ‘इस आदमी में पूछने की हिम्मत कैसे हुई?’ भगवान का शुक्र है कि मैंने उस दिन ताड़ी नहीं पी थी, नहीं तो सवाल कुछ और होता. मैंने शायद उससे पूछा होता, ‘गिन्नी, क्या तुम्हारे पापा को ड्राइवर चाहिए?’

कपिल ने ऑडियंस में बैठी पत्नी गिन्नी को कुछ बोलने को कहा. गिन्नी से बात करते हुए कपिल ने कहा, ‘आपको एक स्कूटर मालिक से कैसे प्यार हो गया.’ जिस पर हंसते हुए गिन्नी ने कहा, ‘मैंने सोचा हर कोई अमीर आदमी के प्यार में पड़ता है. मैंने सोच इस गरीब का भला कर दूं'. गिन्नी के इस जवाब पर सबने जमकर ठहाके लगाए.

