सैन फ्रांसिस्को : गूगल के स्वामित्व वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब एक नया वीडियो पेज शुरू कर रहा है, जो कई तत्वों को बदल देता है और विशेष रूप से एंड्रॉइड, आईओएस और वेब पर डिजाइन को एकीकृत करता है. 9टू5 गूगल (9to5Google Report) के अनुसार, इस रीडिजाइन का मुख्य आकर्षण प्रमुख तत्वों के लिए गोली के आकार के बटन (YouTube key feature pill shaped button) का उपयोग है. उदाहरण के लिए, दो अलग-अलग बटन होने के बजाय, थम्स अप/डाउन और लाइक काउंट (Thumbs up/down and like count) एक कंटेनर में रखे जाते हैं. YouTube new video page for android ios web . YouTube new feature . YouTube update . YouTube video page .

9to5Google Report में कहा गया है कि शेयर, क्रिएट, डाउनलोड, और अन्य चीजें जिनके साथ उपयोगकर्ता अक्सर बातचीत करते हैं, वही उपचार प्राप्त करते हैं. इस बीच वह हिंडोला (Carousel on mobile) अब चैनल विवरण के नीचे है, जिसमें वह जानकारी वीडियो शीर्षक, देखे जाने की संख्या, प्रकाशन तिथि और हैशटैग के बाद आती है. यह नया डिजाइन एम्बिएंट मोड (Ambient Mode) के साथ भी मेल खा सकता है जो एक वीडियो के निचले हिस्से को विवरण अनुभाग और सिस्टम स्टेटस बार में अधिक इमर्सिव अनुभव के लिए ब्लीड (Bleed) करने की अनुमति देता है. हालांकि, इसे अतिप्रवाह मेनू से वैकल्पिक रूप से सक्षम/अक्षम किया जा सकता है. You Tube update .

इस सुधार के साथ एक और महत्वपूर्ण बदलाव शीर्ष टिप्पणी को एक अधिक प्रमुख कंटेनर में रखता है जो स्क्रीन पर बाहर खड़ा होता है. यह तकनीक अंतत: लोगों को और अधिक संलग्न करने में सफल साबित हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, डेस्कटॉप पर चीजें थोड़ी अलग हैं, वीडियो विवरण से विजुअल कॉल आउट हो रहा है, जिससे क्रिएटर्स को फायदा होना चाहिए. यह सुधार हाल के हफ्तों में धीरे-धीरे अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक व्यापक रूप से शुरू नहीं हुआ है. -- आईएएनएस

