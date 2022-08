सैन फ्रांसिस्को : मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप (WhatsApp Meta) ने पुष्टि की है कि अब वह यूजर्स को भेजे जाने के दो दिन बाद तक मैसेजेस को डिलीट (Whatsapp users delete message in 2 days) की सुविधा दे रहा है. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर व्हाट्सएप (WhatsApp announced on Twitter) ने भेजे गए मैसेज को हटाने के विकल्प में बदलाव की घोषणा की है. इस बीच, प्लेटफॉर्म जल्द ही एक नया फीचर जारी करेगा जो ग्रुप एडमिन को सभी के लिए मैसेजेस को (WhatsApp group admin can delete messages) हटाने की क्षमता प्रदान करेगी.

मंच ने ट्विटर पर लिखा, "अपने मैसेज पर फिर से विचार कर रहे हैं? अब आपके पास मैसेज भेजने के बाद अपने मैसेजेस को अपनी चैट से हटाने के लिए दो दिन (message delete in 2 days) से अधिक का समय होगा."व्हाट्सएप (Delete whatsapp message in 2 days) यूजर्स को मैसेज भेजने के दो दिन और 12 घंटे बाद तक डिलीट करने की सुविधा (WhatsApp message delete feature) देगा. पहले, यह सीमा केवल 1 घंटा, 8 मिनट और 16 सेकंड थी.

WhatsApp Feature : गलत संदेशों से बचने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को नए अपडेट में ये सुविधा मिलेगी

व्हाट्सएप गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम (WhatsApp Google Play beta program) के माध्यम से एक नया अपडेट जारी कर रहा है, जो वर्जन को 2.22.1.7.12 तक ला रहा है और इससे ग्रुप एडमिन सभी के लिए किसी भी मैसेज को (Delete message in 2 days) हटा देगा. मेटा-स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म ऐप के भविष्य के अपडेट के लिए यूजर्स को अपने टेक्स्ट मैसेजेस को एडिट करने देने पर भी काम कर रहा है. हाल ही में, वेबसाइट द्वारा साझा किए गए एक स्क्रीनशॉट से पता चला है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक नया विकल्प विकसित कर रहा है, ताकि उपयोगकर्ता मैसेज भेजने के बाद किसी भी टाइपो को ठीक कर सकें.

Google Play Store : सताने वाले, गलत व भ्रामक विज्ञापनों पर अब नकेल कसेगा गूगल