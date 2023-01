सैन फ्रांसिस्को: मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सऐप कथित तौर पर 'चैट ट्रांसफर' नामक एक नई सुविधा पर काम कर रहा (Whatsapp working on new feature chat transfer) है, जो उपयोगकर्ताओं को एक स्थानीय नेटवर्क का उपयोग कर अपने डेटा को एक एंड्रॉइड डिवाइस से दूसरे में स्थानांतरित करने की अनुमति (User May Transfer Data Without Google Drive ) देगा. डब्ल्यूएबीटा इनफो के मुताबिक, कंपनी नए फीचर को भविष्य में अपडेट में लाएगी क्योंकि इस पर तेजी से काम होगा. इस फीचर से यूजर्स क्यूआर कोड को स्कैन कर चैट हिस्ट्री को नए डिवाइस में ट्रांसफर कर (WhatsApp new feature Of Chat Transfer ) सकेंगे.

गूगल ड्राइव बैकअप के बिना चैट होगा ट्रांसफर: रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गूगल ड्राइव की आवश्यकता को समाप्त कर देगा. इसलिए यदि उपयोगकर्ता चैट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने चैट डेटा का क्लाउड सेवा में बैकअप नहीं लेना होगा. इस बीच, व्हाट्सऐप ने दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रॉक्सी समर्थन भी लॉन्च किया. जैसे ईरान और अन्य जगहों पर लाखों लोग स्वतंत्र रूप से और निजी तौर पर संवाद करने के अधिकार से वंचित हैं.



एक प्रॉक्सी चुनने से वे दुनिया भर के वोलंटियर और संगठनों द्वारा स्थापित सर्वरों के माध्यम से व्हाट्सऐप से जुड़ सकेंगे. जो लोगों को स्वतंत्र रूप से संवाद करने में मदद करने के लिए समर्पित होंगे. व्हाट्सऐप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने कहा, हम किसी के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर व्हाट्सऐप से कनेक्ट करना आसान बना रहे हैं. इसलिए जब व्हाट्सऐप से कोई कनेक्शन ब्लॉक किया जाता है. तो लोगों के पास एक्सेस को बहाल करने की शक्ति होती है. WhatsApp new feature Of Chat Transfer



ये भी पढ़ें : पहुंच से दूर... तो प्रॉक्सी सर्वर के जरिए WhatsApp से जुड़ें

(आईएएनएस)