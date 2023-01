सोल : सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने मंगलवार को अपने नए Samsung Odyssey, Viewfinity and Samsung Smart monitor lineup ( ओडिसी, व्यूफिनिटी और स्मार्ट मॉनिटर लाइनअप ) का अनावरण किया, जिन्हें Consumer Electronics Show 2023 ( CES 2023 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2023 ) में प्रदर्शित किया जाएगा. Samsung ने एक बयान में कहा कि नए लाइनअप बेहतर इमेज क्वोलिटी और अपने मॉनिटर डिस्प्ले के माध्यम से काम करने, खेलने और रहने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं के लिए कई इन्नोवेटिव फीचर्स प्रदान करेंगे. Samsung new launch in cec 2023 .

टेक दिग्गज अपने Samsung Odyssey lineup में दो मॉनिटर- Odyssey Neo G9 और Odyssey OLED G9 का प्रदर्शन करेगी. Samsung Odyssey OLED G9 एक डुअल अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन (यूएचडी) गेमिंग मॉनिटर है जो गेमर्स को 'विस्तार के नए स्तर को एक अद्वितीय क्षेत्र के साथ' देखने की अनुमति देगा. यह एक स्क्रीन में 7680ए-2,160 रिजॉल्यूशन और 32:9 आस्पेक्ट रेशियो देता है और इसमें 1000आर कव्र्ड 57-इंच की स्क्रीन भी है जो क्वांटम मिनी एलईडी तकनीक का उपयोग करती है.

सैमसंग स्मार्ट मॉनिटर

इसके अलावा, Samsung Odyssey OLED G9 ए240 हट्र्ज की रेफ्रेश रेट का समर्थन करता है. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में विजुअल डिस्प्ले बिजनेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन चुंग ने कहा, "हम अपने ओडिसी नियो जी9 के साथ गेमिंग मॉनिटर के भविष्य की शुरुआत कर रहे हैं, प्रत्येक गेम को नए पैमाने पर इन्नोवेटिव फीचर्स और पिक्च र की गुणवत्ता के साथ अधिक जीवंत बना रहे हैं." दूसरी ओर, Samsung Odyssey OLED G9 मॉनिटर में 32:9 रेशियो के साथ डुअल क्वाड-एचडी 49-इंच 1800आर कव्र्ड डिस्प्ले है.

टेक दिग्गज ने कहा, "ओएलईडी स्क्रीन प्रत्येक पिक्सल को अलग से रोशन करती है और बैकलाइट पर निर्भर नहीं करती है, जिससे 1,000,000:1 डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो मिलता है जबकि वास्तविक आरजीबी जो ट्र ब्लैक कलर फिल्टर के बिना होता है." व्यूफिनिटी लाइनअप में, सैमसंग Samsung Viewfinity S9 ' मॉनिटर प्रदर्शित करेगा, जिसमें ग्राफिक डिजाइनर और फोटोग्राफर जैसे रचनात्मक पेशेवरों के लिए अनुकूलित 5के 27 इंच की स्क्रीन है.

यह 5,120 गुणा 2,880 रिजॉल्यूशन प्रदान करता है और सटीक स्क्रीन कलर और ब्राइटनेस सुनिश्चित करने के लिए बिल्ट-इन कलर कैलिब्रेशन इंजन के साथ आता है. इसके अतिरिक्त, कंपनी एक Samsung Smart Monitor M8 मॉनिटर भी प्रदर्शित करेगी, जिसमें एक स्टाइलिश और स्लिम डिजाइन है और यह दोनों 4K resolution के साथ मौजूदा 32-इंच आकार के अलावा एक नए 27-इंच आकार में आता है. Samsung ने कहा, "स्क्रीन अब 90 डिग्री पर घूम सकती ( screen rotate 90 degrees ) है, जिससे यूजर्स को कम स्क्रॉलिंग के साथ लंबे डॉक्यूमेंट्स देखने में मदद मिलती है."--आईएएनएस

तकनीकी दिग्गज Samsung के इस मोबाइल में हो सकता है नया Telephoto sensor