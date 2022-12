सैन फ्रांसिस्को : सैमसंग ने अपने स्वयं के गैलेक्सी जेड फ्लिप 4 (Galaxy Z Flip 4) को बढ़ावा देने के दौरान फ्लिप करने योग्य iPhone की कमी (lack of a flip iPhone ) के लिए एक नए विश्व कप-थीम वाले विज्ञापन (World Cup themed ad ) में एप्पल का मजाक उड़ाया है. MacRumors Report के अनुसार, Samsung के वीबो अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक विज्ञापन में Galaxy Z Flip 4 फ्लिप फोन 2022 विश्व कप से प्रेरित एक फुटबॉल स्टेडियम में प्रशंसकों के रूप में दिखाई दे रहे हैं. जबकि Galaxy flip phones वाले स्टैंड में खुश होते हैं और पलटते हैं, कुछ स्मार्टफोन जो आईफोन से मिलते-जुलते हैं, दर्शकों के बीच बने रहते हैं, उनके डिस्प्ले पर उदास इमोजी के साथ खड़े होकर वे गैलेक्सी फ्लिप फोन लिए भीड़ को देखते हैं. Samsung made fun of apple . Samsung mocked apple in a new world cup themed ad . Apple foldable iphone .

MacRumors Report में कहा गया है कि कमर्शियल के अंत में लिखा है, "यह एक साथ फोल्ड करने का समय है." पिछले महीने, सैमसंग ने अपने विज्ञापन में आईफोन यूजर्स का मजाक उड़ाया था जो लोगों को अपने Android Phone पर आने के लिए कहते हैं क्योंकि (iPhone users wait for new features) एप्पल हमेशा आईफोन यूजर्स को नई और उपयोगी सुविधाओं के लिए प्रतीक्षा करवाता है. Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सेकेंड का कमर्शियल सैमसंग के यूएस यूट्यूब चैनल पर दिखाया गया था.

Samsung ने foldable iPhone न होने के लिए अनिवार्य रूप से एप्पल का मजाक उड़ाया. भले ही यह सैमसंग का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, आईफोन के निर्माता अभी तक इस मूवमेंट में शामिल नहीं हुए हैं. सैमसंग की अपनी भविष्यवाणियों के अनुसार, एप्पल 2024 में अपना पहला फोल्डेबल प्रोडक्ट लॉन्च करने का इरादा रखता है, जो कि एक साल से कुछ ही दूर है.

