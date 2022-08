बेंगलुरु : वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वनप्लस ने शनिवार को अपने पहले नॉर्ड वायर्ड इयरफोन के लॉन्च (OnePlus Nord wired earphones launch) के साथ भारत में वायर्ड इयरफोन श्रेणी में प्रवेश किया. कंपनी 3.5 मिमी जैक के साथ संगत वायर्ड इयरफोन की एक सुलभ रेंज के साथ व्यापक दर्शकों के लिए अपने सिग्नेचर ऑडियो अनुभव की पेशकश करना चाहती है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह उत्पाद 9.2 मिमी डायनेमिक ड्राइवर और 0.42 सीसी साउंड केविटी के साथ आएगा, जो सभी परिचित वनप्लस बेस अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है. oneplus nord wired earphones launch in india 1 september.

डिजाइन समुदाय-पसंदीदा वनप्लस बुलेट वायरलेस जेड सीरीज के समान होगा, जिसमें एक स्मूथ ब्लैक फिनिश होगी. कुछ अन्य प्रमुख विशेषताएं आसान ऑडियो नियंत्रण और चुंबकीय क्लिप हैं. पोर्टेबिलिटी और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इयरफोन मैग्नेट से लैस हैं. Nord wired earphones in india 1 sep online offline. nord wired earphones launch in india .

डिवाइस में एक इनलाइन माइक और बटन नियंत्रण हैं जो यूजर्स को कॉल, मल्टीमीडिया और वॉयस असिस्टेंट को प्रबंधित करने की क्षमता पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करते हैं. इयरफोन 3.5 मिमी ऑडियो जैक का उपयोग करते हुए लैपटॉप, गेमिंग कंसोल और नॉर्ड स्मार्टफोन के साथ संगत हैं. भारत में, नॉर्ड वायर्ड इयरफोन 1 सितंबर को ऑनलाइन और ऑफलाइन (OnePlus Nord wired earphones In India from 1 September available online offline) चैनलों पर सिर्फ 799 रुपये (nord wired earphones price Rs 799) में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. इसके अलावा, इयरफोन तीन जोड़ी विनिमेय सिलिकॉन युक्तियों के साथ आते हैं.

