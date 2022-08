सैन फ्रांसिस्को: मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक नया फीचर (WhatsApp group admin feature) आ गया है, जो ग्रुप एडमिन्स को सभी के लिए संदेशों को हटाने (WhatsApp group admin can delete messages) की क्षमता प्रदान करेगा. कुछ दिन पहले ही प्लेटफॉर्म ने गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम (Google Play beta program) के माध्यम से एक नया अपडेट जारी किया था, जो वर्जन को 2.22.17.12 तक ला रहा है और इससे ग्रुप एडमिन को डिलीट फॉर एवरीवन की सुविधा है. अब ग्रुप एडमिन (WhatsApp group admin) सभी के लिए कोई भी मैसेज हटा सकते हैं. New feature whatsapp allows group admin to delete for everyone.

WhatsApp Feature : गलत संदेशों से बचने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को नए अपडेट में मिलेगी ये सुविधा

रिपोर्ट के मुताबिक यदि आप एक ग्रुप एडमिन (WhatsApp group admin) हैं और आप आने वाले मैसेज को हटाने का प्रयास करते हैं और आपको 'डिलीट फॉर एवरीवन' (Delete for everyone for group admin) ऑप्शन दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप एडमिन को डिलीट फॉर एवरीवन की सुविधा है. जब आप किसी अन्य ग्रुप के प्रतिभागी द्वारा भेजे गए मैसेज को सभी के लिए हटाते हैं, तो अन्य लोग हमेशा देख सकते हैं कि (WhatsApp privacy feature) आपने वह मैसेज हटा दिया है, क्योंकि आपका नाम चैट बबल में दिखाई देता है.

वाह क्या बात : WhatsApp ने भेजे गए मैसेज को लेकर दी 2 खुशखबरी, डिलीट के लिए मिलेगा ज्यादा समय

हाल ही में, प्लेटफॉर्म ने नए आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में जून के महीने में भारत में 22 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसने मई में देश में 19 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को जून में देश के भीतर 632 शिकायतें मिलीं और 'कार्रवाई' वाले 64 अकाउंट थे. (WhatsApp new feature)

व्हाट्सएप के नए फीचर- चुपचाप लेफ्ट कर सकेंगे ग्रुप, ऑनलाइन स्टेटस कर सकेंगे हाइड