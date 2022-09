नई दिल्ली : मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं को उनके Direct Messages (DM) में अनजान लोगों से नग्न और स्पष्ट कंटेंट प्राप्त करने से बचाने के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है. एक ऐप डेवलपर एलेसेंड्रो पलुजी (Alessandro Paluzzi app developer) ने सबसे पहले फीचर के स्क्रीनशॉट ट्वीट किए. उन्होंने पोस्ट किया, "इंस्टाग्राम चैट के लिए न्यूडिटी प्रोटेक्शन (Instagram chat nudity protection) पर काम कर रहा है. आपके डिवाइस की टेक्नोलॉजी उन तस्वीरों को कवर करती है जिनमें चैट में नग्नता हो सकती है. इंस्टाग्राम तस्वीरों को एक्सेस नहीं कर सकता." Instagram new privacy feature results about you tool to remove personal information . Instagram New Feature

Meta ने The Verge से पुष्टि की है कि इस तरह के फीचर इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं की प्राइवेसी की रक्षा के लिए विकसित किए जा रहे हैं. कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है, "हम विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नए फीचर्स लोगों की गोपनीयता को बनाए रखें, साथ ही उन्हें प्राप्त होने वाले संदेशों पर नियंत्रण दें." मेटा ने कहा कि तकनीक उसे वास्तविक संदेशों को देखने की अनुमति नहीं देगी और न ही उन्हें तीसरे पक्ष के साथ साझा करने की अनुमति देगी.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यूके स्थित एक गैर-लाभकारी केंद्र फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट ने पाया कि इंस्टाग्राम के टूल 'हाई-प्रोफाइल महिलाओं को भेजे गए' इमेज-आधारित अपमानजनक डायरेक्ट मैसेजिस के 90 प्रतिशत पर कार्रवाई करने में विफल रहे. पिछले साल, युवा उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर एक सुरक्षित, निजी अनुभव देने के लिए, इंस्टाग्राम ने 16 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के खातों को डिफॉल्ट रूप से निजी बनाकर संभावित संदिग्ध खातों के लिए युवाओं को ढूंढना मुश्किल बना दिया था. इसने युवा लोगों तक पहुँचने के लिए विज्ञापनदाताओं के विकल्पों को भी सीमित कर दिया. कंपनी ने नई तकनीक विकसित की है जो संभावित रूप से संदिग्ध व्यवहार दिखाने वाले खातों का पता लगाती है और उन खातों को युवा लोगों के खातों से इंटरैक्ट करने से रोकती है.--आईएएनएस

