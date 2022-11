सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की मौत (Road accident prevention) हो जाती है. इन मौतों में बड़ी संख्या बाइक सवारों की है. इन हादसों में मौत की मुख्य वजह बाइक सवारों के द्वारा हेलमेट नहीं पहनना है. इन हादसों में मौतों को रोकने के लिए इंजीनियरिंग छात्र ने एक इलेक्ट्रॉनिक हेलमेट (Electronic Helmet Will Prevent Road Accident) बनाया है, इस हेलमेट के बिना स्टार्ट नहीं होगी बाइक. पुलिस के सहयोग से इस हेलमेट के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. Electronic helmet will not allow overloading on two wheeler . Helmet will prevent road accident . Electronic helmet .

इलेक्ट्रॉनिक हेलमेट

नालंदा बिहार के ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे, बाइक चोरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हेलमेट बिहार के इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं और इसे तैयार करने में काफी हद तक सफलता मिल गई है. बाजार में व्यावसायिक रूप से आने में एक से दो साल का समय लगने का अनुमान है.नये किस्म के इस हेलमेट को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए डेमो भी दिया जा रहा है. डेमो के दौरान हेलमेट को और बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव भी लिया गया. ये हेलमेट जल्द ही बाजार में आ जाएगा.

इलेक्ट्रॉनिक हेलमेट

"इस हेलमेट की खासियत बहुत है. जान बचाने के लिए हेलमेट जरूर पहनें. वैसे तो हेलमेट लोग लगाते ही हैं, लेकिन इस हेलमेट को पहनने से गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित होगी और चोर गाड़ी को लेकर भागने में सफल नहीं होंगे. कहा जाए तो यह हेलमेट नहीं एक सुरक्षा कवच है."- अरुण कुमार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी ,नालंदा बिहार

हेलमेट की खासियत : बिना हेलमेट पहने बाइक स्टार्ट नहीं होगी. हेलमेट डिवाइस गाड़ी से कनेक्ट करने के बाद काम करेगा. इसके बाद बाइक पर केवल दो ही लोग सवार हो सकते हैं. अगर गलती से ट्रिपल लोडिंग होगी तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी. अगर बाइक स्टार्ट कर उसपर 3 लोग बैठेंगे तो बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जायेगी. इसके अलावा रेड सिग्नल पर जाने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी. वहीं कोई व्यक्ति डुप्लीकेट चाभी से इसे स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट नहीं कर पायेगा. कुल मिलाकर माना जाए तो यह हेलमेट पूरी तरह से सेफ है. नालंदा ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह (Traffic DSP Arun Kumar Singh) ने बताया कि इस हेलमेट की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है.

ये भी पढ़ें-Rolls-Royce ने कई खूबियों के साथ सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन पेश किया