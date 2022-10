सैन फ्रांसिस्को : व्यक्तिगत अनुभव के लिए गूगल ने अपने चैट में कस्टम इमोजी को रोल आउट (Google roll out custom emoji in Chat Gmail) किया है. टेक दिग्गज ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि इमोजी यूजर्स के लिए गूगल चैट (Google Chat emoji) में खुद को अभिव्यक्त करने का एक बेहतरीन तरीका है. कर्मचारियों द्वारा अपलोड किए गए कस्टम इमोजी (Custom emoji) चैट मैसेजेज और कमेंट्स में सभी सहयोगियों द्वारा देखे और उपयोग किए जा सकते हैं. Google roll out custom emoji in chat gmail emoji . Google Chat emoji . Custom emoji . emoji for gmail . Google emoji .

अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए लॉन्च करने से पहले, व्यवस्थापक संगठनात्मक दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं और इमोजी प्रबंधकों (emoji managers) को नामित कर सकते हैं, ऐसे उपयोगकर्ता जो कस्टम इमोजी ब्राउज कर सकते हैं और हटा सकते हैं. उपयोगकर्ता चैट या जीमेल के वेब संस्करणों पर कस्टम इमोजी बना सकते हैं यदि यह सुविधा उनकी संगठनात्मक इकाई के लिए सक्षम है. कंपनी ने कहा कि यह सुविधा सभी गूगल वर्कस्पेस उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ लीगेसी जी सूट बेसिक और बिजनेस ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

दुर्भाग्य से, यह व्यक्तिगत गूगल अकाउन्ट्स वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है. इससे पहले कंपनी ने अपने चैट के जरिए एक साथ कई फोटो और वीडियो भेजने की क्षमता को रिलीज किया था. उपयोगकर्ता गूगल चैट में मैसेज भेजते समय एक समय में एक से अधिक इमेज या वीडियो का चयन करने में सक्षम थे. यह सुविधा आईओएस डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध थी. गूगल चैट मीडिया पिकर ने उपयोगकर्ताओं को एक बार में 20 फोटो और वीडियो भेजने की अनुमति दी.Google gmail chat emoji --आईएएनएस

