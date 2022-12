सैन फ्रांसिस्को : तकनीकी दिग्गज सैमसंग की आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज, गैलेक्सी एस23 ( Samsung Galaxy S23 ) में कथित तौर पर 12MP selfie camera होगा. GSMArena report के अनुसार, Galaxy S23 and Galaxy S23 Plus को एक नया, अपग्रेडेड फ्रंट कैमरा मिलेगा, क्योंकि यह 10एमपी के सेल्फी कैमरे को 12एमपी के कैमरे से बदल देगा. यह Galaxy S23 and Galaxy S23 Plus के लिए एक अपग्रेड की तरह लग सकता है लेकिन यह Galaxy S23 Ultra मॉडल के लिए एक डाउनग्रेड होगा क्योंकि पिछले Galaxy S22 Ultra में 40MP front camera था. Samsung galaxy s23 launch date . Samsung Galaxy S23 specifications . Samsung Galaxy S23 features . Galaxy S23 selfie camera .

इस बीच, यह बताया गया कि कंपनी ने Galaxy S23 series के लॉन्च को अगले साल फरवरी के मध्य से देर तक के लिए टाल दिया है. देरी का कारण यह है कि तकनीकी दिग्गज स्मार्टफोन के लिए अंतिम मूल्य संरचना तय नहीं कर पाए. पिछले महीने, यह बताया गया था कि एस23 सीरीज में क्वालकॉम की तीसरी पीढ़ी के अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर होने की संभावना है. अगस्त में , Samsung Electronics के Mobile Experience (MX) division ने प्रमुख कैमरा भागीदारों के साथ पुष्टि की गई जानकारी साझा की थी कि वह गैलेक्सी एस23 पर 200MP main camera स्थापित करेगा. आगामी Samsung Galaxy series विश्व स्तर पर एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर द्वारा संचालित होगी.

महामारी के बाद से यह व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने वाला पहला अनपैक्ड लॉन्च इवेंट होगा. इससे पहले, एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में 5000 mAH की बैटरी हो सकती है. एक tipster ने आगामी एस23 अल्ट्रा की बैटरी की वास्तविक जीवन की छवि साझा की. डिवाइस के 6.8-इंच एमोलेड डिस्प्ले और तेज फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आने की उम्मीद थी.-- आईएएनएस

