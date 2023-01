न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक स्कूलों ने माइक्रोसॉफ्ट के ओपनएआई द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-संचालित चैटबॉट, ChatGPT तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है. जो सवालों के मानव-समान टेक्स्ट उत्तर देने के लिए काफी लोकप्रिय हो गया है. चॉकबीट की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क शहर के छात्र और शिक्षक अब शिक्षा विभाग के उपकरणों या इंटरनेट नेटवर्क पर चैटजीपीटी का उपयोग नहीं कर सकते हैं.



कंटेंट की सुरक्षा और सटीकता को लेकर हुआ प्रतिबंधित: शिक्षा विभाग ने छात्रों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव (Negative impact Of ChatGPT on Student Learning) और कंटेंट की सुरक्षा और सटीकता के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए ChatGPT तक पहुंच को रोक (ChatGPT Banned For Students and Teachers) दिया. न्यूयॉर्क शहर के शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि उपकरण सवालों के त्वरित और आसान उत्तर प्रदान करने में सक्षम हो सकता है. यह महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल का निर्माण नहीं करता है. जो शैक्षणिक और आजीवन सफलता के लिए आवश्यक हैं.

ChatGPT मदद करने के लिए मिटिगेशन्स कर रहा है विकसित: ओपनएआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ChatGPT द्वारा उत्पन्न टेक्स्ट को स्पॉट करने में किसी की मदद करने के लिए 'मिटिगेशन्स' विकसित कर रही है. उन्होंने कहा कि हमने चैटजीपीटी को वास्तविक दुनिया के उपयोग से सीखने के लिए एक शोध पूर्वावलोकन के रूप में उपलब्ध कराया. जो हमें विश्वास है कि सक्षम, सुरक्षित एआई सिस्टम को विकसित करने और तैनात करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हम लगातार प्रतिक्रिया और सीखे गए पाठों को शामिल कर रहे हैं



धोखाधड़ी और साहित्यिक चोरी को प्रोत्साहित कर सकता है ChatGPT: चैटबॉट ने कुछ स्कूलों और शिक्षकों के बीच डर पैदा कर दिया है कि उनके लेखन कार्य जल्द ही 'अप्रचलित' हो सकते हैं और यह कार्यक्रम 'धोखाधड़ी और साहित्यिक चोरी' को प्रोत्साहित कर सकता (ChatGPT Can Lead To Fraud) है. वहीं हाई स्कूल के एक अंग्रेजी शिक्षक ने द अटलांटिक में तर्क दिया कि चैटबॉट 'हाई स्कूल अंग्रेजी का अंत' बताता है. ओपनएआई, ChatGPT के पीछे डेवलपर, कथित तौर पर लगभग 30 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहा है. इक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई को 1 अरब डॉलर में अधिग्रहित किया और अब वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए ChatGPT एप्लिकेशन को आगे बढ़ा रहा है. ChatGPT Banned In New York Public schools --आईएएनएस

