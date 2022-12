सैन फ्रांसिस्को : ट्विटर ने मंगलवार को अपनी नई Blue for business सेवा की घोषणा की, जो व्यवसायों और उनके सहयोगियों के लिए माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर खुद को वेरिफाई करने और अलग करने का एक नया तरीका है. ट्विटर ने अपने बिजनेस ब्लॉगपोस्ट में कहा, " Twitter Blue for Business subscriber के रूप में, कोई कंपनी अपने संबद्ध व्यक्तियों, व्यवसायों और ब्रांडों को अपने खाते से लिंक कर सकती है." जब वे ऐसा करते हैं, तो संबंधित प्रोफाइल को उनके blue or gold checkmark के बगल में उनकी मूल कंपनी के प्रोफाइल पिक्चर का एक छोटा सा बैज प्राप्त होगा. यह कनेक्शन व्यवसायों को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपने स्वयं के संगठनों के भीतर नेटवर्क बनाने में मदद करेगा.

ब्लू फॉर बिजनेस

मूल व्यवसाय द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर प्रत्येक संबद्ध को वेरिफाइ किया जाएगा और आधिकारिक तौर पर उनके मूल हैंडल से जोड़ा जाएगा. कंपनी ने कहा, "व्यवसायों के लिए अपने संबद्ध व्यक्तियों, व्यवसायों और ब्रांडों को ट्विटर के डीएनए में शामिल करने के लिए यह एक अविश्वसनीय क्षण है." "भविष्य में, हम व्यवसायों और उनके सहयोगियों को ट्विटर से अधिक से अधिक मदद करने के लिए योजना बना रहे हैं." माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अभी के लिए व्यवसायों के एक चुनिंदा ग्रुप के साथ ब्लू फॉर बिजनेस (Blue for business) का संचालन कर रहा है, लेकिन अगले साल यह इसे और अधिक व्यवसायों के लिए रिलीज करेगा जो सदस्यता लेना चाहते हैं.

कुछ दिन पहले ही सत्यापन के साथ ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन (Twitter Blue subscription) लॉन्च किया गया था . साइन अप करने के लिए एक सत्यापित फोन नंबर की आवश्यकता है. एलन मस्क ने घोषणा की थी कि वह आने वाले महीनों में सभी पुराने ब्लू बैज को हटा देंगे. सत्यापन के साथ Blue subscription service की लागत एंड्रॉयड उपयोगकर्तार्ओं के लिए प्रति माह 8 डॉलर ($8 per month for Android) और आईफोन उपयोगक र्ताओं के लिए 11 डॉलर ($11 for iPhone users) है.

