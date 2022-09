सैन फ्रांसिस्को : इस दिसंबर में सेवा की दूसरी वर्षगांठ से पहले, एप्पल फिटनेस प्लस पर दो लोकप्रिय प्रशिक्षकों डस्टिन ब्राउन और बेटिना गोजो (Dustin Brown and Betina Gozo quit Apple Fitness Plus) ने अचानक अपने प्रस्थान की घोषणा की है. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सेवा से अपने प्रस्थान की घोषणा करने वाले ब्राउन ने कहा कि उन्होंने 'मेलबर्न (Dustin Brown in Melbourne) वापस जाने का फैसला किया है.' फिटनेस प्लस पर पूर्व योग प्रशिक्षक ब्राउन ने लिखा, "दो साल से अधिक समय तक अमेरिका में रहने के बाद, मुझे ऑस्ट्रेलिया (Dustin Brown Melbourne Australia) वापस जाने और अपने स्टूडियो और यहां के समुदाय में समय बिताने का अवसर मिला." Betina gozo quit apple fitness plus . Dustin brown leave apple fitness plus .

Dustin Brown ने कहा, "मैं अपने दिल की सुन रहा हूं और मैंने मेलबर्न वापस जाने का फैसला किया है! इसका मतलब है कि एप्पल फिटनेस प्लस में मेरा समय समाप्त हो रहा है." ब्राउन के साथ, एक पूर्व कोर और स्ट्रेंथ ट्रेनर, गोजो ने टीम का हिस्सा बनने के दो साल बाद सेवा से बाहर निकलने की घोषणा की. Betina Gozo ने लिखा, "मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि फिटनेस प्लस ट्रेनर टीम (Apple Fitness Plus Trainer team) में मेरा समय समाप्त हो रहा है. मैं लॉस एंजेलिस (Fitness Plus Los Angeles ) में इस अविश्वसनीय टीम का हिस्सा बनने के लिए बहुत आभारी हूं." उन्होंने कहा, "आप में से प्रत्येक की भक्ति, चरित्र, ज्ञान और कड़ी मेहनत बेजोड़ है."

एप्पल फिटनेस प्लस, 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत 9.99 डॉलर प्रति माह या 79.99 डॉलर सालाना है और यह शीर्ष स्तरीय एप्पल वन सब्सक्रिप्शन में शामिल है. एप्पल वॉच की नई खरीदारी के हिस्से के रूप में तीन महीने (Apple Fitness Plus 3 month trial) के परीक्षण की पेशकश की जाती है.