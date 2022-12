भारत को विश्व स्तर पर सक्षम बनाने के लिए स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( AI ) की पढाई पर जोर दिया जा रहा है, जिससे की विद्यार्थी AI का रचनात्मक प्रयोग मानव कल्याण के लिए कर सकें. मध्य प्रदेश के राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रदेश में कुल 53 स्कूलों में Artificial Intelligence विषय प्रारंभ किया गया है. इसे फिलहाल कक्षा आठवीं एवं नवमीं के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ किया गया है. MP State Open School Education Board द्वारा इन स्कूलों में 40 आधुनिक कंप्यूटर्स की इंटरनेट युक्त प्रयोगशाला भी स्थापित की गई हैं. artificial intelligence study in school of mp sarted ai study . AI study .

राज्य के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इन्दर सिंह परमार ने कहा ( Minister of State for School Education - Independent Charge - Inder Singh Parmar ) कि म.प्र. में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग दृढ़ संकल्पित है, इसके लिए आधुनिक तकनीकी विषयों के समावेश एवं अनुप्रयोग पर जोर दिया जा रहा है. मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहां EFA ( Education for All ) विद्यालयों में कक्षा आठवीं और नौवीं में Artificial Intelligence की कुल 240 घंटो की क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है. सर्वसुविधायुक्त कंप्यूटर लैब की उपलब्धता से इस विषय की पढ़ाई में विद्यार्थियों को सुगमता हो रही है.

Artificial Intelligence जैसी नवीनतम तकनीक के साथ भारत को विश्व के समक्ष खड़े करने के लिए विद्यार्थियों को इसका रचनात्मक प्रयोग और मानव कल्याण की दिशा में उपयोग करना सिखाया जा रहा है, जिसमें यह पाठ्यक्रम अति उपयोगी साबित होगा. प्रदेश के स्कूली बच्चे इसे पढ़कर 'भावनाओं की परख' करना सीख रहे हैं. Minister of State for School Education - Independent Charge - Inder Singh Parmar ने मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित EFA ( Education for All ) स्कूलों में प्रारंभ किए गए AI विषय की कक्षा आठवीं एवं कक्षा नवमी की पुस्तकों का विमोचन किया.--आईएएनएस

