सैन फ्रांसिस्को : एप्पल ने घोषणा की है कि उसकी फिटनेस सेवा 'एप्पल फिटनेस प्लस' में 10 जनवरी को ऑडियो-आधारित रनिंग फीचर जोड़ा जाएगा. क्यूपर्टिनो की टेक दिग्गज एप्पल 10 जनवरी को कलेक्शंस और टाइम टू रन (Apple Collections and Time to Run) सहित कई नई सुविधाएं पेश करेगी.

जहां एक ओर कलेक्शंस; फिटनेस प्लस लाइब्रेरी में मौजूद एक्सरसाइज और मेडिटेशन की एक क्यूरेटेड श्रृंखला (curated series of workouts) है. इससे यूजर्स को तय किए गए फिटनेस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी. तो दूसरी तरफ टाइम टू रन (Time to Run) ऑडियो अनुभव देगा. इससे एप्पल मोबाइल यूजर्स को अधिक सुसंगत और बेहतर रनर्स बनने में मदद मिलेगी. टाइम टू रन में प्रमुख शहरों के लोकप्रिय रास्तों को भी शामिल किया गया है.

एप्पल फिटनेस टेक्नोलॉजीज के जे ब्लाहनिक (Apple Fitness Technologies Jay Blahnik) ने एक बयान में कहा, आईफोन में जो नए विकल्प जोड़े जा रहे हैं, इससे आपके दिमाग और शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च-गुणवत्ता और विविधता भरी सामग्री मिलती है. उन्होंने कहा कि आईफोन के यूजर्स चाहे किसी भी स्थान पर रहें, ऑडियो फीचर के साथ टाइम टू रन और कलेक्शंस यूजर्स को हमेशा सतर्क रखता है. ब्लाहनिक फिटनेस टेक्नोलॉजीज के उपाध्यक्ष हैं.

ब्लाहनिक ने कहा, कलेक्शंस और टाइम टू रन के प्रयोग से आईफोन यूजर्स नई जगहों पर जाने को प्रेरित होंगे. इनमें से कई शहरों का समृद्ध इतिहास रहा है.

कंपनी ने कहा कि फिटनेस प्लस में लगभग 2,000 स्टूडियो-शैली के कसरत (studio-style workout) शामिल हैं. एप्पल का मानना है कि नई कसरत या मेडिटेशन शुरू होने से पहले 'कलेक्शंस' यूजर्स को प्रेरित होने का एक बिल्कुल नया तरीका प्रदान करेगा.

एप्पल के अनुसार, फिटनेस प्लस के अलावा कंपनी टाइम टू वॉक (Time to Walk) का तीसरे संस्करण भी पेश करेगी. इसमें रेबेल विल्सन, बर्निस ए किंग और हसन मिन्हाज जैसे मेहमान होंगे. इनके अलावा ईडी शीरन (Ed Sheeran), फैरेल विलियम्स (Pharrell Williams), शकीरा (Shakira) और बीटल्स (Beatles) जैसे संगीत की दुनिया के महारथी आर्टिस्ट स्पॉटलाइट वर्कआउट (Artist Spotlight workouts) में शामिल होंगे.

एप्पल ने कहा कि फिटनेस प्लस के तहत टाइम टू रन (Time to Run on Fitness+) एक नया ऑडियो अनुभव है. इसे यूजर्स को बेहतर रनर बनने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. हर एपिसोड कुछ सबसे उल्लेखनीय और प्रतिष्ठित स्थानों में बने लोकप्रिय रनिंग रूट पर (popular running route in iconic locations) केंद्रित है.

कलेक्शंस का प्रयोग शुरू करने के कुछ दिनों या हफ्तों के बाद यूजर्स को अपनी इच्छा के अनुसार प्रशिक्षण विकल्प (intentional training choices) बनाने का विकल्प मिलेगा.

--आईएएनएस