काबुल: अफगानिस्तान के तालिबान नेतृत्व ने सभी महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा सहित पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के पहनने का आदेश दिया है. तालिबान सरकार के आचरण और नैतिकता मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी.

उल्लेखनीय है कि तालिबान ने वर्ष 1996-2001 के पिछले शासन काल में भी महिलाओं पर इसी तरह की सख्त पाबंदी लगाई थी. तालिबान के आचरण और नैतिकता मंत्री खालिद हनाफी (Khalid Hanafi, acting minister for the Talibans vice and virtue ministry) ने कहा, 'हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सम्मान और सुरक्षा के साथ रहें.'

बता दें कि इससे पहले अफगानिस्तान में छठी कक्षा से ऊपर की कक्षाओं में लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देने संबंधी तालिबान शासन के फैसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त की थी (UN expresses deep concern ). संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तानी प्राधिकारियों से बिना विलंब के अपने उस संकल्प का पालन करने का आह्वान किया था, जिसमें सभी उम्र की छात्राओं के लिए स्कूलों को दोबारा खोले जाने का आश्वासन दिया गया था.

इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की ओर से जारी बयान में कहा गया था, 'हम लड़कियों समेत सभी अफगान नागरिकों के लिए शिक्षा के अधिकार को दोहराते हैं तथा तालिबान से बिना देरी के सभी उम्र की लड़कियों के लिए दोबारा स्कूल खोले जाने और शिक्षा का अधिकार का सम्मान करने का आह्वान करते हैं.'

(पीटीआई-भाषा)