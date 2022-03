कीवः रूस और यूक्रेन (Russia and Ukraine ) गुरुवार को बेलारूस में दूसरे दौर की वार्ता (second round of talks) में नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारों (humanitarian corridors) को व्यवस्थित करने पर सहमत हुए. यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख के सलाहकार मायखाइलो पोडोलियाक ने ट्विटर पर कहा,' केवल मानवीय गलियारों के संगठन के लिए समाधान है.' रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की और रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा कि दोनों पक्षों ने सैन्य मुद्दों, मानवीय मुद्दों और संघर्ष के राजनीतिक समाधान पर चर्चा की.

मेडिंस्की ने सीएनएन के हवाले से मीडिया को बताया, 'हमने तीन बिंदुओं पर पूरी तरह से चर्चा की है जिसमें सैन्य, अंतर्राष्ट्रीय, मानवीय और तीसरा संघर्ष के भविष्य के राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा है. दोनों स्थितियां स्पष्ट और लिखित हैं. रूसी और यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय नागरिकों के लिए मानवीय गलियारे प्रदान करने और उन क्षेत्रों में संभावित अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हुए जहां निकासी हो रही है.'

उन्होंने कहा कि मानवीय गलियारों का निर्माण 'पर्याप्त प्रगति है'. रूस की TASS समाचार एजेंसी ने गुरुवार को पहले बताया कि वार्ता का दूसरा दौर समाप्त हो गया है. पोडोलियाक ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि शांति वार्ता का तीसरा दौर जल्द ही हो सकता है.

(एएनआई)