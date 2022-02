ब्रसेल्स: यूरोपीय संघ के नेता करीब छह घंटे चली बैठक के बाद रूस पर और आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए हैं. यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष (President of the Council of the European Union ) ने रूस पर यूक्रेन पर अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए 'झूठे और बेकार बहाने' बनाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रतिबंधों से उसकी सरकार को नुकसान होगा.

इन प्रतिबंधों के कानूनी मसौदे को रात में अंतिम रूप दिए जाने और शुक्रवार को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है. यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि इसमें 70 प्रतिशत रूसी बैंकिंग बाजार और प्रमुख सरकारी कम्पनियों को निशाना बनाना शामिल है.

उन्होंने कहा कि रूस के ऊर्जा क्षेत्र को भी निशाना बनाया जाएगा जिससे उसके लिए 'अपने तेलशोधक कारखानों को अद्यतन करना असंभव हो जाएगा'. रूस को सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर्स आदि की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगेगा.

(पीटीआई-भाषा)