हैदराबाद: रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रॉकस्टार फेम एक्ट्रेस नरगिस फाखरी के साथ हादसा हो गया है. हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में नजर आईं एक्ट्रेस साइकिल चलाते वक्त बुरी तरह पलटी खाकर गिर गईं. नरगिस ने इस हादसे की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. इन तस्वीरों में वह सड़क पर पड़ी हैं और उनकी साइकिल भी एक साइड गिरी हुई है. इन तस्वीरों में नरगिस हंसती हुई नजर आ रही हैं.

कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा

बता दें, कांस (फ्रांस) के बाद नरगिस अब अमेरिका लौट आई हैं. वह अपने एक दोस्त के साथ साइकिल राइड पर निकली थीं. नरगिस और उनके दोस्त दोनों अलग-अलग साइकिल पर जा रहे थे. नरगिस आगे थीं और पीछे साइकिल से उनके दोस्त वीडियो बना रहे थे. जैसे नरगिस ने पीछे कैमरे में दिखा उनका बैलेंस बिगड़ा और वह पलटी खाकर साइकिल से बुरी तरह गिर गईं. यह सारा नजारा इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें नरगिस देख रही थीं. एक्ट्रेस ने इस पूरे वाकया का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

गुरु रंधावा ने पूछा ARE YOU OK..?

इन तस्वीरों और वीडियो के शेयर कर नरगिस ने लिखा है, 'जब आप गिरें, तो स्माइल और स्टाइल के साथ, लेकिन याद रखें खुद को संभालें और आगे बढ़ते रहें, हैशटैग में लिखा है रुकें नहीं कभी हार न मानें, नरगिस के वीडियो पर कई कमेंट्स हैं जिनमें लोगों ने उनकी चिंता की है, गुरु रंधावा ने लिखा है, ओएमजी आप ठीक हो?

कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में डर रही थीं नरगिस

बता दें, मौजूदा कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में नरगिस फाखरी ने भी दस्तक दी थी. इस दौरान उन्होंने बताया था कि वह यहां कई बार रैंप वॉक कर चुकी हैं, लेकिन रेड कार्पेट पर उन्हें इस बार डर लग रहा था.

ये भी पढे़ं : 9 साल के हुए शाहरुख खान के छोटे लाडले अबराम खान, तस्वीरों में देखें बाप-बेटे की बॉन्डिंग