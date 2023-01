फिल्म RRR के 'नाटू नाटू' गाने को मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड

एसएस राजामौली की आरआरआर का गाना 'नाटू नाटू' ने बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Award for Naatu Naatu song) जीता है.

Golden Globes 2023: RRR टीम को PM मोदी ने दी बधाई, कहा- इस सम्मान से हर भारतीय गौरवान्वित

फिल्म RRR के गाने Naatu Naatu ( नाटू-नाटू ) को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड (Golden Globes 2023) से मिला है. इसके लिए फिल्म के निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli Golden Globes) समेत अन्य लोगों ने टीम को बधाई दी है. वहीं इस सम्मान के लिए PM Narendra Modi (पीएम नरेंद्र मोदी) ने RRR की टीम को बधाई दी है.

Naatu Naatu Song: क्या आप जानते हैं RRR सॉन्ग 'नाटू-नाटू' का अर्थ?, हिंदी में जानिए Meaning of Naatu Naatu

साउथ की सुपरहिट फिल्म 'आरआरआर' का गाना 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu Song) गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब अपने नाम कर चहुंओर छाया हुआ है. ऐसे में क्या (Naatu Naatu Meaning) आप जानते हैं कि तेलुगू गाने नाटू नाटू का हिंदी में क्या अर्थ होता है?, यहां जानिए.

Golden Globe Awards 2023: एआर रहमान-चिरंजीवी समेत सेलेब्स ने दी RRR टीम को बधाई, बोले- India is Proud of You

एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' के गाने नाटू-नाटू ने गोल्डन ग्लोब 2023 (Golden Globes 2023) के बेस्ट गाने का अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है. फिल्म इंडस्ट्री के तमाम (Celebrities Congratulated to RRR team) सितारों ने 'आरआरआर' टीम को बधाई दी है.

Golden Globes 2023 गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड फंक्शन में लगा सितारों का जमघट

2023 गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड फंक्शन में रेड कार्पेट पर राम चरण, जूनियर एनटीआर, एसएस राजामौली समेत कई सितारे उतरे.