मुंबई : एक्टर विवियन डीसेना ने मिस्र की पूर्व पत्रकार नूरन एली के साथ शादी (Vivian Dsena Nouran Aly wedding) करेंगे. उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. बकौल विवियन, वे मिस्र की नूरन अली के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने की योजना बना रहे हैं. दी मधुबाला - एक इश्क एक जुनून (The Madhubala – Ek Ishq Ek Junoon) में अपने अभिनय का कौशल दिखा चुके विवियन डीसेना ने स्पष्ट किया कि वह सामाजिक व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए वह सोशल मीडिया पर नूरन एली के साथ शादी की घोषणा नहीं भी कर सकते हैं.

विवियन ने कहा, सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहने की उनकी प्रकृति के कारण यह भी संभव है कि फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों और पार्टियों में नूरन अली और उन्हें एक साथ नहीं देखा जा सकेगा. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विवियन नूरन एली से तब मिले (Vivian met Nouran) जब उन्होंने उनसे एक इंटरव्यू के लिए संपर्क किया. बता दें कि विवियन टीवी अभिनेत्री वाहबिज दोराबजी से शादी (TV actor Vahbiz Dorabjee) कर चुके हैं, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं.

इजिप्ट में नूरन और विवियन पहली बार मिले : विवियन और नूरन को एक-दूसरे के बारे में कैसे पता चला, इस बारे में एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नूरन ने कहा, यह भारत और यहां के अभिनेताओं के लिए मेरा प्यार था जिसने मुझे विवियन के साथ एक साक्षात्कार के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा, 'विवियन मिस्र में कार्यक्रम के लिए आने वाले थे. तभी मैंने इंटरव्यू की पहल की. बकौल नूरन, विवियन के बारे में उनकी पहली धारणा थी, 'वह अपने आपको क्या समझते हैं ?' (What does he think of himself)

नूरन को विवियन से हुआ प्यार, जवाब से हुए इंप्रेस : नूरन ने बताया, 'मैंने विवियन से कहा कि उनके जैसे किसी शख्स के साथ वे डील नहीं कर सकतीं.' विवियन ने इस पर नूरन को जवाब दिया, 'मुझे विश्वास है कि आपने जिस व्यक्ति का वर्णन किया है मैं वैसा नहीं हूं. कृपया पहले मुझे जान लें.' नूरन ने कहा, विवियन के जवाब से इंप्रेस होने के बाद उन्होंने उन्हें जानने की कोशिश शुरू की और विवियन को जानना एक जाल की तरह था. इसी दौरान मुझे विवियन (Vivian Dsena Nouran Aly love story) से प्यार हो गया.

विवियन और नूरन का ख्वाब सामान्य जीवन : विवियन ने भी पुष्टि की, वे भी नूरन को हमसफर बनाना चाहते हैं. गृहिणी बनना उनकी इच्छा है. उन्होंने कहा, नूरन का परिवार कानून से जुड़ा है. उनका शोबिज से कोई संबंध नहीं. उन्होंने मुझसे निजता की रक्षा का अनुरोध किया है. वे चाहते हैं कि हम एक सामान्य जोड़े की तरह रहें. नूरन भी ऐसा ही चाहती हैं. नूरन के पत्रकारिता छोड़ने पर विवियन ने कहा, दरअसल, नौकरी छोड़ने का फैसला उनका ही था. उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि नूरन अटकलों और गंदी अफवाहों की शिकार बनें. उन्होंने ​​अनुरोध किया है कि मैं सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्हें साथ न ले जाऊं. बकौल विवियन, यदि आप मुझे किसी पुरस्कार समारोह में अकेले देखें तो इस पर अटकलें न लगाएं. बात सिर्फ इतनी है कि नूरन को पब्लिक अपीयरेंस पसंद नहीं है.

2021 में विवियन और वाहबिज का तलाक

बता दें कि अभिनेता विवियन डीसेना ने कसम से (Kasamh Se) सीरियल से टेलीविजन डेब्यू किया था. उन्होंने एक टीवी शो- प्यार की ये एक कहानी (Pyaar Kii Ye Ek Kahaani) में भी अभिनय किया. प्यार की ये एक कहानी की शूटिंग के दौरान विवियन को सह-कलाकार वाहबिज दोराबजी से प्यार हो गया. दोनों ने 2013 में शादी की, लेकिन 2016 में अलग हो गए. विवियन और वाहबिज का तलाक 2021 में हुआ.