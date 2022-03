पटना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election Result) में जदयू ने भी कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी की तरफ से चुनाव में जीत के दावे भी हो रहे थे, लेकिन पार्टी को सफलता नहीं मिली. जदयू की तरफ से चुनाव प्रचार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी गए थे. यूपी में बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने कहा कि (Zama Khan on UP Assembly Election Result) हम लोगों ने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई है, लेकिन कुछ चूक हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) भी प्रचार में नहीं गए. सीएम वहां प्रचार के लिए जाते तो उसका भी असर होता.

ये भी पढ़ें- फेयर प्राइस डीलर्स एसोशिएशन का 24वां वार्षिक सम्मेलन, मंत्री जमा खान ने मांगों को CM तक पहुंचाने का दिया आश्वासन

'पार्टी ने यूपी में उपस्थिति दर्ज कराई है': जमा खान ने कहा कि हम लोगों ने फिलहाल यूपी में उपस्थिति दर्ज कराई है. जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के साथ तालमेल होता तब रिजल्ट बेहतर हो सकते थे तो उन्होंने कहा कि ये तो बाद की चीज है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जदयू की तरफ से पहले 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई थी. बीजेपी से तालमेल की पूरी कोशिश भी हुई थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी.

यूपी में 28 सीटों पर जदयू ने उतारे थे उम्मीदवार: उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जदयू के अंदर भी खींचतान शुरू हो गया था. पार्टी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. दूसरे दल के कुछ बागी नेताओं को भी टिकट दिया गया था, लेकिन यूपी विधानसभा में जदयू को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी नेता खुशी से झूम रहे हैं. चारों ओर जश्न मनाया जा रहा है.

बिहार बीजेपी में जश्न का माहौल: पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जीत के लिए देश की जनता को बधाई दी है. संजय जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीत हमारे लिए बड़ी जीत है. यूपी की जीत के लिए मैं देश की जनता को बधाई देता हूं. बिहार के कार्यकर्ता भी बधाई के पात्र हैं. वहां की जनता ने मोदी और योगी के नाम पर मतदान किया.

ये भी पढ़ें- 'अपने वादे के मुताबिक मैंने क्षेत्र में किया काम, आगे भी रहूंगा तैयार'

ये भी पढ़ें- UP Election Results: उत्तर प्रदेश में BJP की जीत पर बोले संजय जायसवाल- 'ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP