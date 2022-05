पटना: दानापुर खगौल दीघा एम्स एलिवेटेड पुल (Danapur Khagaul Digha AIIMS Elevated Bridge) के नीचे हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत (Youth dies in road accident in Danapur) हो गयी. मृतक का नाम विकास कुमार बताया जाता है. विकास मूलरूप से लुधियाना का रहने वाला था. वह खगौल में अपने परिवार के साथ रहता था और शादी समारोह में नान रोटी बनने का काम करता था. एक शादी समारोह से लौटने के दौरान ही यह दुर्घटना (Road accident in Danapur) घटी. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया. लोगों के हगामे के कारण काफी देर तक सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद रही. पुलिस की काफी कोशिश के बाद परिस्थिति शांत हुई. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

शादी समारोह में खाना बनाता था विकास: बताया जाता है कि विकास फुलवारी शरीफ में एक शादी समारोह में काम करने के बाद मोटरसाइकिल से लौट रहा था. दानापुर खगौल रेलवे स्टेशन के पास ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को रौंद दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है. ट्रक चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया. इस हादसे की सूचना मिलते ही भारी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गये और विरोध प्रदर्शन करने लगे. लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया. सूचना पाकर खगौल और फुलवारी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गयी.

