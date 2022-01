पटना सिटी: राजधानी पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर नहर में अचानक गिरने से एक (Youth Died by falling In Canal At Patna)युवक की मौत हो गई. युवक कैसे नाले में जा गिरा इस घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं मिल पायी है. नहर में गिरने के बाद युवक ने बचाव के लिए शोर मचाया लेकिन नहर की गहराई ज्यादा होने की वजह से स्थानीय लोग युवक की मदद नहीं कर पाए. वहीं, इस घटना के विरोध में लोगों ने रामपुर सड़क पर जाम (Rampur Road Jam in Patna City) लगाकर जमकर प्रदर्शन ( Protest Against Administration In Patna City) किया है. आक्रोशित लोगों ने प्रशासन पर रेस्क्यू नहीं करने का आरोप लगाया है.

बता दें कि, मृत युवक की पहचान नंद नगर कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय मुक्कू के रूप में हुई. रामपुर नहर युवक के गिरने के मामले में प्रशासन की ओर से कोई खास कदम नहीं उठाए जाने पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया है साथ ही रामपुर रोड पर आगजनी कर जाम कर दिया. आक्रोशित लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है. हादसे के घंटो बाद जेसीबी के मदद से युवक का शव नहर से निकाला गया.

वहीं, पुलिस ने घंटो बाद जेसीबी मशीन के माध्यम से युवक का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है. घटना के बाद युवक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रामपुर सड़क पर आगजनी कर घंटो प्रदर्शन किया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है.

